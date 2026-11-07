اہلِ بیت(ع) انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکہ میں وسط مدتی انتخابات کے دوران اپنی جماعت کی عبرتناک شکست کے بعد ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ وہ اپنی ٹیم میں شاید چند معمولی تبدیلیاں کریں گے، تاہم فی الحال وہ کسی کا نام نہیں لینا چاہتے۔
امریکی وزیرِ جنگ پیٹ ہیگستھ پر اعتماد کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا: ’’مجھے ان پر اعتماد ہے
ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے روایتی دعووں کو دہراتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف دشمنانہ پالیسیوں اور جارحیت کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کی۔
امریکی صدر نے کہا: اگر میں ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت دے دیتا تو آج اسرائیل کا کوئی نام و نشان باقی نہ ہوتا۔
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