اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، قطر کی حکومت کے بین الاقوامی میڈیا دفتر نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی ناکامی سے متعلق شائع ہونے والی خبروں کی تردید کی ہے۔
اس دفتر نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر امریکہ اور ایران کے مذاکرات ناکام ہونے کے حوالے سے گردش کرنے والی خبریں مکمل طور پر جھوٹی اور گمراہ کن ہیں۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ قطر کے وزیر خارجہ کے بیانات کو بدنیتی پر مبنی انداز میں توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے، تاکہ کشیدگی کا ماحول پیدا کرکے سفارتی کوششوں کو ناکام بنایا جا سکے۔
قطر کی ثالثی کی کوششیں، جو امریکہ اور ایران کے ساتھ قریبی رابطہ کاری کے ذریعے مذاکراتی عمل کی حمایت کے لیے جاری ہیں، پوری قوت کے ساتھ جاری رہیں گی۔
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