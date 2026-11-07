اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکی ریاست مشی گن سے سینیٹ کے انتخابات میں کامیاب ہونے والے ڈیموکریٹ امیدوار عبدل السید نے ٹرمپ اور ان کے دیگر ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا: ایران کے ساتھ اس احمقانہ جنگ کو ختم کریں؛ اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔
انہوں نے ٹرمپ اور اسرائیلی وزیرِاعظم نتن یاہو کی جانب سے مظلوم ایرانی عوام کے خلاف مبینہ انسانیت سوز جرائم اور جنگی جرائم کو نظر انداز کرتے ہوئے مزید کہا: ہم اس جنگ کی قیمت اپنے فوجی بیٹوں اور بیٹیوں کی جانوں اور پٹرول پمپوں پر بڑھتی ہوئی قیمتوں کی صورت میں ادا کر رہے ہیں۔
السید نے کہا: ہمیں جنگی اختیارات سے متعلق ایک قرارداد کی ضرورت ہے تاکہ ان (ٹرمپ اور ان کے ساتھیوں) کو جواب دہ بنایا جا سکے۔ انہیں یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے اور یک طرفہ طور پر جنگ شروع کر دیں۔
انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا: اس جنگ کو فوری طور پر روکنا ضروری ہے اور ہمیں اسی سفارت کاری کی طرف واپس جانا چاہیے جس نے ابتدا ہی سے جوہری خطرے کو قابو میں رکھا تھا۔
آپ کا تبصرہ