اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، سپاہِ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی کی بحریہ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ دو خلاف ورزی کرنے والے آئل ٹینکر، جن میں سے ایک آبنائے ہرمز کے مشرقی حصے میں اور دوسرا خود آبنائے ہرمز میں غیر مجاز راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا، بارودی سرنگ سے ٹکرانے کے بعد آبنائے ہرمز کے پانیوں میں رک گئے۔
بیان کے مطابق، ان دونوں آئل ٹینکروں نے اپنے تمام نیویگیشن اور شناختی نظام بند کر رکھے تھے اور امریکہ کی جارح اور دہشت گرد فوج کی حمایت سے آبنائے ہرمز کے غیر مجاز راستے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تاہم، بارودی سرنگ سے ٹکرانے کے بعد ان میں آگ لگ گئی اور وہ رک گئے۔
بیان کے ایک اور حصے میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے فضل اور سپاہِ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی کی بحریہ کے جانباز اہلکاروں کی کوششوں سے آبنائے ہرمز بند ہے اور سات شرائط پوری ہونے تک اس صورتِ حال میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سینٹکام کی جارح افواج کی جانب سے آئل ٹینکروں کو غیر مجاز اور بارودی سرنگوں سے آلودہ علاقے سے گزرنے پر مجبور کرنے کی کوششوں کا نتیجہ مسلسل اور شرم ناک ناکامیوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔
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