اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، زہرا نجفی کی رپورٹ میں خبر رساں ادارے رائٹرز نے ایک ایسے ذریعے کے حوالے سے، جس نے خود کو ایران کا اعلیٰ عہدیدار بتایا ہے، خبر دی ہے کہ تہران نے قطر کے ذریعے جنگ ختم کرنے سے متعلق اپنی تجویز بھیجی ہے۔ اس ذریعے کے مطابق، ایران کے سات مطالبات پورے ہونے کے بعد ہی مذاکرات شروع ہوں گے۔
گزشتہ ہفتے بدھ کے روز رائٹرز نے رپورٹ دی تھی کہ قطر نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایک نیا مسودۂ تجویز تہران کو پیش کیا ہے۔ اس تجویز میں دونوں فریقوں کی جانب سے اعتماد سازی کے اقدامات کے لیے سات روزہ مدت مقرر کی گئی تھی۔ تاہم، ایک اعلیٰ ایرانی عہدیدار نے کہا تھا کہ قطر کی جانب سے پیش کردہ تجاویز قابلِ قبول نہیں ہیں اور تہران اپنے جوہری مؤقف میں کوئی لچک نہیں دکھائے گا۔
اسی ہفتے اتوار کو برطانوی اخبار گارڈین نے رپورٹ کیا کہ قطر کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات دوحہ میں جاری ہیں۔ رپورٹ کے مطابق، اگر امریکہ بحری ناکہ بندی ختم کرے، تیل کی برآمدات پر عائد پابندیاں اٹھائے اور ایران کے منجمد اثاثوں کا کچھ حصہ آزاد کرے تو تہران ممکنہ طور پر دو دن کے اندر آبنائے ہرمز کھول سکتا ہے۔
پیر کے روز رائٹرز نے رپورٹ دی کہ ایرانی مذاکرات کار قطری ثالثوں کے ساتھ کئی روز تک جاری رہنے والی بات چیت کے بعد دوحہ سے روانہ ہو گئے ہیں۔ اگرچہ مذاکرات کا یہ دور کسی معاہدے کے بغیر ختم ہوا، تاہم ایک باخبر عہدیدار نے بتایا کہ ممکنہ معاہدے کا ایک مسودہ زیرِ گردش ہے اور مذاکرات کے لیے ایک اور اجلاس منعقد ہونے کا امکان موجود ہے۔
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