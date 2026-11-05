ماسکو: صدر ولادیمیر پیوتن اور میجر جنرل محسن رضائی کی ملاقات

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ روسی وفاق کے دارالحکومت ماسکو سے موصولہ اطلاعات کے مطابق، کریملن محل کے ترجمان نے اعلان کیا کہ روسی وفاق کے صدر ولادیمیر پیوتن نے آج کریملن میں اسلامی جمہوریہ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری میجر جنرل ڈاکٹر محسن رضائی سے ملاقات کی۔
روسی خبر ایجنسی تاس کے مطابق، دمتری پسکوف نے اس بارے میں بتایا: "صدر ولادیمیر پیوتن نے کریملن میں اسلامی جمہوریہ ایران کی ایران کی اسلامی جمہوریہ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری میجر جنرل ڈاکٹر محسن رضائی کا خیرمقدم کیا، جو اس وقت ماسکو کے دورے پر ہیں۔"
یہ ملاقات ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب اس سے پہلے جنرل محسن رضائی اور ولادیمیر پیوتن نے 2 نومبر کو ٹیلی فونک گفتگو میں خطے اور دنیا کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کی تھی، جس میں خاص طور پر مغربی ایشیا کے خطے کی سلامتی پر زور دیا گیا تھا۔
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