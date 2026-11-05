صنعاء نے اقوام متحدہ کا منافقانہ کردار طشت از بام کر دیا

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ یمن کی قومی نجاتِ حکومت نے اقوام متحدہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ تعز اور دیگر صوبوں میں عوام کی تکالیف سے فائدہ اٹھا کر انسانی امداد کو سیاسی رنگ دے رہی ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یمنی حکومت نے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی اداروں کے کچھ مقامی ملازمین کو دشمن ملکوں (امریکہ، اسرائیل) کے لئے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا ہے، اور گرفتار افراد نے اعتراف کیا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے لئے جاسوسی میں ملوث ہیں۔
اہم نکات
• قومی نجات حکومت (صنعاء) کا مؤقف:
اقوام متحدہ کے ملازمین کی طرف سے تعز اور دیگر صوبوں کے مصائب اور دکھوں سے "متعصبانہ" فائدہ اٹھانا انسانی اقدامات کو سیاسی بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے؛ جاسوسی نیٹ ورک کے بارے میں اقوام متحدہ کی "گھسی پٹی کہانی" گرفتار افراد کے اعترافات سے رد ہو چکی ہے۔
• تعز کی سڑکیں کھلی ہیں:
وزارت خارجہ نے واضح کیا کہ تعز جانے والے تمام مرکزی راستے اور شہر سے نکلنے کے راستے کھلے اور محفوظ کر دیئے گئے ہیں، جس سے شہریوں کی آمدورفت، سامان کی نقل و حمل اور انسانی امداد بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچ رہی ہے۔
• ریڈ کراس کی مثال:
بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی نے گذشتہ روز بغیر کسی رکاوٹ کے دوائیوں سے بھرے ٹرکوں کا قافلہ تعز میں داخل کیا؛ صنعاء نے اقوام متحدہ سے کہا کہ اگر وہ واقعی انسانی مشن میں سنجیدہ ہے تو ریڈ کراس کے طریقے پر عمل کرے۔
• سعودی حملے:
یمنی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ، یورپی یونین اور افریقی یونین کو باضابطہ یادداشتیں بھیج کر 13 جولائی سے اب تک سعودی عرب کے 3830 سے زائد فضائی اور میزائل حملوں کی دستاویزات پیش کیں، جن میں 768 افراد شہید اور زخمی ہوئے ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔
سعودی حملوں نے یمنی داخلی محاذ کو کمزور کرنے کے بجائے اس کی یکجہتی بڑھائی ہے؛ صنعاء نے جواب میں فوجی کارروائیاں تیز کر دی ہیں اور سعودی عرب کی فضائی حدود کو ایئرلائنز کے لئے غیر محفوظ کر دیا ہے اور آل سعود کے زوال کو تیزتر کر دیا ہے۔
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