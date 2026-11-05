ٹرمپ کا اعتراف: ایران کے ساتھ جنگ نے انتخابات کے نتائج پر اثر ڈالا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اعتراف کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بڑی حد تک وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کی شکست کا سبب بنی۔
انتخابات کے بعد صحافیوں کے سامنے اپنی پہلی حاضری میں ٹرمپ نے کہا: میرے خیال میں یہ بات بڑی حد تک درست ہے، کیونکہ جنگ کے باعث مختصر مدت میں پٹرول کی قیمتوں میں کچھ اضافہ ہوا اور غالباً اسی معاملے نے انتخابی نتائج کو متاثر کیا۔‘‘
تاہم انہوں نے زور دیا کہ اگر انہیں دوبارہ ایسی ہی صورتِ حال کا سامنا کرنا پڑا تو وہ پھر بھی یہی فیصلہ کریں گے۔ ایران پر الزام عائد کرتے ہوئے ٹرمپ نے مزید کہا: ’’اگر مجھے دوبارہ یہ قدم اٹھانا پڑتا تو میں پھر بھی یہی کرتا، کیونکہ طویل مدت میں یہی واحد حل ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔‘‘
امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ ان کے خیال میں ایران کے ساتھ جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ ’’اس کی قیمت وصول کرنے کے قابل تھا۔
ٹرمپ نے مواخذے کے امکان کے حوالے سے بھی کہا کہ انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں۔ ان کے مطابق، معقول وجوہات کے بغیر مواخذے کی کوشش ڈیموکریٹک پارٹی کی ’’تباہی‘‘ کا باعث بنے گی۔
ٹرمپ کے یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب اس سے قبل امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس بھی ایران کے ساتھ جنگ اور اسرائیلی حکومت کے ساتھ امریکہ کے قریبی تعلقات کو وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکنز کی شکست کے عوامل قرار دے چکے ہیں۔
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