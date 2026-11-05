یمن میں سعودی عرب کا مسلح جاسوس ڈرون مار گرایا گیا

اہلِ بیت(ع) انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یحییٰ سریع نے بتایا کہ یمنی فضائی دفاعی نظام نے صوبہ تعز کی فضائی حدود میں سعودی عرب کے ایک مسلح جاسوس ڈرون کو اُس وقت نشانہ بنا کر تباہ کر دیا جب وہ مبینہ طور پر دشمنانہ سرگرمیوں میں مصروف تھا۔
انہوں نے بدھ کے روز سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے یمنی مسلح افواج نے سعودی عرب کے ونگ لونگ 2 ڈرون کو کامیابی سے مار گرایا۔ ان کے مطابق، اس ڈرون کو مناسب ہتھیار کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔
رپورٹ کے مطابق، یہ ڈرون 3 جولائی سے 4 نومبر 2026 کے درمیان یمنی مسلح افواج کے ہاتھوں مار گرایا جانے والا 28واں طیارہ ہے۔ یہ یمن اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی میں کمی کی مدت ختم ہونے کے بعد تباہ کیا جانے والا چین کا تیار کردہ دسواں ونگ لونگ 2 ڈرون بھی ہے۔
چین کی کمپنی چنگدو ایئرکرافٹ انڈسٹری کارپوریشن کا تیار کردہ ونگ لونگ 2 ایک کثیرالمقاصد ڈرون ہے، جسے دنیا کے نمایاں بغیر پائلٹ طیاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔
یہ ڈرون فضائی نگرانی، درست جاسوسی اور مسلسل مشاہدے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جدید ہتھیاروں کے نظام سے لیس ہونے کے باعث یہ تیز رفتار جنگی حملے کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔
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