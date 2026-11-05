ایرانی اسپیکر:امریکی عوام نے ٹرمپ حکومت کی جنگ پسندی کو نہ کہہ دیا

اہلِ بیت(ع) انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے امریکی انتخابات کے نتائج پر بالواسطہ ردعمل دیتے ہوئے جنگ کے خلاف امریکی عوام کی خواہش کا حوالہ دیا اور امریکی حکومت کی جنگ پسندی کے حوالے سے واضح انتباہ جاری کیا۔
قالیباف نے سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں لکھا:چاہے ضمیر کی آواز پر یا زندگی کے بڑھتے ہوئے اخراجات کے دباؤ کے تحت، امریکی عوام نے جنگ کو ’نہ‘ کہہ دیا ہے اور ہم بھی اس پیغام کی تائید کرتے ہیں۔
اگر امریکی حکومت اپنے عوام کی خواہشات سے غداری کرتے ہوئے بین الاقوامی آقاؤں اور بھتہ خوروں کی خدمت کرے گی تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا جواب امریکی حکومت کے لیے ایک بھیانک خواب بن جائے گا۔
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