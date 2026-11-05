ایران پر حملہ کرو گے تو شکست ہی تمہارا مقدر بنے گی: اسماعیل بقائی

اہلِ بیت(ع) انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اسماعیل بقائی نے بدھ، 4 نومبر کو سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ایکس پر امریکی حکمرانوں کے نام اپنے پیغام میں لکھا: ’’غرور اور تکبر زوال کا پیش خیمہ ہیں۔‘
انہوں نے کہا کہ آپ کے لالچ نے، ایک فریب کار حکومت کی خدمت میں لگ کر، آپ کے ملک کو ایران کے خلاف غیر قانونی اور مجرمانہ جارحیت کی طرف دھکیلا۔
ایرانی وزارتِ خارجہ کے ترجمان نے امریکی حکام کو مخاطب کرتے ہوئے مزید کہا کہ آپ کے اندازے غلط ثابت ہوئے، مفروضے بکھر گئے اور آپ کی تزویراتی غلطیاں ایک کے بعد ایک بے نقاب ہوتی چلی گئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نہ تو ایران کو درست طور پر سمجھ سکے اور نہ ہی ایرانی عوام کی ثابت قدمی، عزم اور قومی وقار کا صحیح ادراک کر پائے۔
بقائی نے مزید لکھا کہ امریکی عوام نے اب آپ کو واضح پیغام دے دیا ہے، لیکن اگر آپ اب بھی حقیقت کو نظرانداز کرتے رہے، تاریخ کے اسباق سے چشم پوشی کی اور اسی خطرناک راستے پر اصرار کیا تو اس بڑی حسابی غلطی کے نتائج اب تک دیکھے گئے نتائج سے کہیں زیادہ سنگین ہوں گے۔
انہوں نے امریکی حکام پر زور دیا کہ ان الفاظ کو بار بار دہرائیں، یہاں تک کہ ان کے معنی سے مزید صرفِ نظر ممکن نہ رہے؛ انہیں اتنی بار سنیں کہ بالآخر ان میں پوشیدہ حقیقت سمجھ میں آ جائے: ایران پر حملہ فتح نہیں دلاتا، بلکہ شکست تمہارا مقدر بناتا ہے۔
بقائی نے واضح کیا کہ ایران ایسا ملک نہیں جسے غرور اور خود پسندی کی بنیاد پر سمجھا جا سکے، دھمکیوں سے خوف زدہ کیا جا سکے یا جارحیت کے ذریعے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکے۔
انہوں نے اپنے پیغام کے آخر میں لکھا: ’’ویسے، آج 13 آبان بھی ہے۔
واضح رہے کہ 4 نومبر کو امریکہ میں کانگریس کے وسط مدتی انتخابات کے لیے مختلف ریاستوں میں ووٹنگ ہوئی۔ ان انتخابات میں ووٹرز نے ایوانِ نمائندگان کی آئندہ تشکیل اور سینیٹ کی بعض نشستوں کے بارے میں فیصلہ کیا۔ خبر کے متن کے مطابق، ووٹوں کی گنتی کے تازہ ترین نتائج میں ڈیموکریٹس نے سینیٹ اور ایوانِ نمائندگان، دونوں میں اکثریت حاصل کر لی ہے۔
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