روسی مفکر دوگین: ایران کامیاب ہوا اور بعل کو شکست ہوئی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، روسی فلسفی اور نظریہ ساز الیگزینڈر دوگین نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر امریکی کانگریس کے وسط مدتی انتخابات میں ری پبلکنز کی شکست پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے لکھا: ’’بالکل درست، ایران کامیاب ہوا ہے اور بعل کو شکست ہوئی ہے۔‘‘
بعل قدیم کنعانی اور فونیقی اقوام کے معبودوں میں سے ایک تھا، جس کی شام کے علاقے میں پوجا کی جاتی تھی۔ مذہبی متون میں بھی بعل کا ذکر خدا کے سوا ایک معبود کے طور پر آیا ہے۔ قرآن کریم کی سورۂ صافات کی آیت 125 میں حضرت الیاس (ع) اپنی قوم کو بعل کی پرستش پر سرزنش کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
’’کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور بہترین پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟‘‘
دوگین کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی کانگریس کے وسط مدتی انتخابات کے نتائج میں دونوں ایوانوں میں ڈیموکریٹس کو برتری حاصل ہوئی ہے، جبکہ ری پبلکنز کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ اب تک ڈیموکریٹس سینیٹ کی 54 اور ایوانِ نمائندگان کی 228 نشستیں حاصل کرچکے ہیں۔ اس کے علاوہ گورنروں کے انتخابات میں بھی ری پبلکنز کی نشستوں میں چار کی کمی ہوئی ہے۔
دوسری جانب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بعض قریبی ساتھیوں نے ایران کے خلاف جنگ کو ری پبلکنز کی انتخابی شکست کی ایک وجہ قرار دیا ہے۔
امریکی صحافی الیکس وارڈ کی رپورٹ کے مطابق، اس جنگ کے نتائج پر ٹرمپ انتظامیہ کے اندر اختلافات اور ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے کا سلسلہ شروع ہوگیا ہے۔
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