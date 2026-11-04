عراق: کرکوک میں داعش کا اہم کارندہ گرفتار

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراقی انسدادِ دہشت گردی ادارے نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ اس نے کرکوک صوبے میں دہشت گرد تنظیم داعش سے وابستہ ایک اہم ملزم کو گرفتار کرلیا ہے۔
عراقی انسدادِ دہشت گردی ادارے نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ داعش کے باقی ماندہ عناصر کا تعاقب کرنے اور تنظیم سے وابستہ افراد کی شناخت کے لیے جاری کوششوں کے تحت انسدادِ دہشت گردی فورسز نے کرکوک صوبے میں داعش سے وابستہ ایک ملزم کو گرفتار کیا ہے۔
بیان کے مطابق، ملزم کی گرفتاری انسدادِ دہشت گردی کے مقدمات کی سماعت کرنے والے خصوصی تحقیقاتی جج کے پہلے سے جاری کردہ وارنٹ پر عمل میں آئی۔ گرفتاری کے بعد اس کے خلاف ضروری قانونی کارروائی بھی شروع کردی گئی ہے۔
عراقی انسدادِ دہشت گردی ادارے نے اس بات پر زور دیا ہے کہ عدالتی اداروں کو مطلوب افراد کی گرفتاری اور داعش کے باقی ماندہ عناصر کے تعاقب کے لیے ہدفی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ان اقدامات کا مقصد ملک میں امن و استحکام کو مضبوط بنانا اور شہریوں کی جانوں کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔
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