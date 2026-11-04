قطر: ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کے لیے کوششیں جاری ہیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، قطری وزارتِ خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے منگل کے روز کہا کہ ایران اور امریکہ کے مؤقف میں ہم آہنگی پیدا کرنے اور دونوں فریقوں کے درمیان کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے سازگار ماحول بنانے کی کوششیں بدستور جاری ہیں۔
الانصاری نے بتایا کہ واشنگٹن اور تہران ان تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں جو دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے تک پہنچنے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے مختلف منصوبوں کی صورت میں پیش کی گئی ہیں۔
انہوں نے خطے میں جاری سفارتی سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بحران کا حل تلاش کرنے اور کشیدگی میں اضافے کے تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے علاقائی ممالک کے رہنماؤں کے درمیان رابطہ اور ہم آہنگی انتہائی اعلیٰ سطح پر ہے۔
قطری وزارتِ خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ دوحہ موجودہ بحران کے خاتمے کے لیے اپنے علاقائی شراکت داروں اور عالمی برادری کے ساتھ قریبی تعاون کر رہا ہے۔
الانصاری نے آزادانہ بحری آمدورفت کو ناقابلِ مذاکرات معاملہ قرار دیتے ہوئے قطری اور دیگر بحری جہازوں کو کسی بھی قسم کی دھمکی مسترد کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ قطر ایسے معاہدے کے حصول کے لیے کوششیں کر رہا ہے جو خطے میں اعتماد سازی اور امن کے استحکام کا باعث بنے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران اور امریکہ نے مذاکرات کے راستے پر اپنی وابستگی کا اظہار کیا ہے۔
قطری وزارتِ خارجہ کے ترجمان نے اپنی گفتگو کے ایک اور حصے میں بعض اسرائیلی حلقوں کی جانب سے دوحہ پر انتخابات میں مداخلت کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ قطر ایسے الزامات کا نشانہ بننا قبول نہیں کرے گا۔
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