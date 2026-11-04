یمن کا سعودی عرب کے ابہا ایئرپورٹ اور فوجی ٹھکانوں پر حملہ

اہل بیت نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سریع نے منگل کے روز بتایا کہ یمنی فورسز نے سعودی عرب کے ابہا ایئرپورٹ، خمیس مشیط ایئر بیس اور رأس العارہ، المضاربہ اور صوبہ الجوف کے علاقوں میں سعودی فوج سے وابستہ فوجی اجتماعات کو نشانہ بنایا ہے۔
یحییٰ سریع نے ایک بیان میں کہا کہ پہلے آپریشن میں ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ایک ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ ان کے مطابق یہ حملہ درست نشانے پر کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایئرپورٹ پر فضائی آمدورفت متاثر ہوئی۔
انہوں نے مزید بتایا کہ ایک اور کارروائی میں خمیس مشیط ایئر بیس کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا گیا، جو براہِ راست اپنے ہدف پر جا لگا۔
یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے یہ بھی اعلان کیا کہ سعودی افسر بدر الحربی سے وابستہ فوجی اجتماعات کو رأس العارہ اور المضاربہ کے علاقوں میں متعدد بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔
یحییٰ سریع کے دعوے کے مطابق، ان حملوں میں بھاری جانی نقصان ہوا اور متعدد کمانڈروں سمیت درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔
انہوں نے ایک دوسرے بیان میں سعودی افسر فارس الشمری سے وابستہ فوجی اجتماعات پر صوبہ الجوف کے مشرقی علاقے میں حملے کی اطلاع دی۔ ترجمان کے مطابق اس کارروائی میں بھی بڑی تعداد میں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے، جبکہ متعدد فوجی گاڑیاں تباہ ہو گئیں اور ان میں آگ لگ گئی۔
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