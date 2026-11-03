  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. اسلامی جمہوریہ ایران

عراقچی: ہمسایہ ممالک ایران کی خارجہ پالیسی میں اولین ترجیح رکھتے ہیں

3 نومبر 2026 - 07:49
News ID: 1885899
عراقچی: ہمسایہ ممالک ایران کی خارجہ پالیسی میں اولین ترجیح رکھتے ہیں

عشق آباد کے دورے کے بعد ایرانی وزیرِ خارجہ کا اہم بیان؛ مشترکہ تاریخ اور گہرے ثقافتی روابط کو تعاون کے فروغ کی مضبوط بنیاد قرار دے دیا۔

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے  مطابق،ایران کے وزیرِ خارجہ سید عباس عراقچی نے عشق آباد کے دورے کے بعد اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمسایہ ممالک اسلامی جمہوریہ ایران کی اولین ترجیح ہیں۔

عراقچی نے کہا کہ ہمارے درمیان مشترکہ تاریخ اور گہرے ثقافتی روابط، باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔

انہوں نے مزید کہا:

عشق آباد میں صدر سردار بردی محمداف سے ملاقات کرکے مجھے خوشی ہوئی۔ اس کے علاوہ اپنے دوست اور ہم منصب، وزیرِ خارجہ رشید مردوف کے ساتھ بھی تعمیری بات چیت ہوئی۔

ایرانی وزیرِ خارجہ نے واضح کیا کہ دونوں ممالک کی مشترکہ تاریخ اور گہرے ثقافتی روابط، تعاون کے فروغ کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔

واضح رہے کہ عراقچی نے اپنے دورۂ عشق آباد کے دوران ترکمانستان کے صدر اور وزیرِ خارجہ سے ملاقاتیں کی تھیں۔

لیبلز

متعلقہ خبریں۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha