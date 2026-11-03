جنوبی لبنان پر صیہونی فوج کی توپ خانے سے گولہ باری؛ کئی مزید مکانات نذرِ آتش اور دھماکوں سے تباہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، صیہونی قابض فوج نے جنوبی لبنان کے علاقے وادی زبقین کو توپ خانے سے حملوں کا نشانہ بنایا۔
جنوبی لبنان میں صیہونیوں نے مزید کئی مکانات کو آگ لگا دی۔
صیہونی قابض فوج نے جنوبی لبنان کے قصبوں کفرتبنیت اور ارنون میں مزید کئی مکانات کو آگ لگا دی۔
صیہونیوں نے جنوبی لبنان میں مزید مکانات دھماکوں سے اڑا کر تباہ کر دیے۔
لبنانی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ صیہونی قابض فوج نے ایک بار پھر جنوبی لبنان میں کئی مکانات کو دھماکوں سے اڑا کر تباہ کر دیا۔
صیہونی فوجیوں نے قصبے زوطر الشرقی میں کئی مکانات کو آگ لگا دی۔ اس کے بعد صیہونی فوج نے قصبے الطیری میں بھی متعدد مکانات کو دھماکوں سے اڑا کر منہدم کر دیا۔
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