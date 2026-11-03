امریکہ نے قشم پر حملے کی تصدیق کر دی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکی دہشت گرد حکومت کے سرکاری حکام نے منگل کی علی الصبح اخبار وال اسٹریٹ جرنل سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی فوج کی جانب سے ایران جزیرہ قشم پر فوجی حملے کی تصدیق کی۔
یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب اس سے چند گھنٹے قبل بندر لنگہ کے ساحلی علاقے میں سمندر کی جانب سے کئی زور دار دھماکوں کی آوازیں سنے جانے کی خبریں بھی شائع ہوئی تھیں۔
دوسری جانب امریکی ویب سائٹ ایکسیوس نے امریکی دہشت گرد حکومت کے ایک عہدیدار کے حوالے سے اس حملے کا جواز پیش کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ کارروائی ایک امریکی ڈرون کی جانب ایران سے میزائل فائر کیے جانے کے ردعمل میں کی گئی۔
تاہم، اب تک مقامی حکام اور متعلقہ اداروں نے بندر لنگہ کے سمندری علاقے میں ہونے والے دھماکوں کی اصل نوعیت کے بارے میں باضابطہ طور پر کوئی بیان جاری نہیں کیا۔
علاقے میں پیش آنے والے ان دونوں واقعات کی تفصیلات اور مختلف پہلوؤں کی تحقیقات جاری ہیں۔
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