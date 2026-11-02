پاکستانی فوج کی طالبان کو انتباہ؛ کشیدگی جاری رہی تو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پاکستانی فوج کے ترجمان احمد شریف چوہدری نے اتوار 10 آبان (یکم نومبر) کو پاکستانی ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے افغان طالبان کو خبردار کیا ہے کہ وہ کشیدگی میں اضافے اور اپنی سرزمین سے مسلح گروہوں کی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری رکھنے سے باز رہیں۔
پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق، احمد شریف چوہدری نے دعویٰ کیا کہ افغان طالبان نے پاکستان مخالف مسلح گروہوں کے رہنماؤں اور ارکان کو پناہ دے رکھی ہے اور انہیں افغانستان کی سرزمین سے اسلام آباد کے خلاف کارروائیاں کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔
انہوں نے پاکستان کی فوجی طاقت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ملک کو درپیش سکیورٹی خطرات، بشمول ممکنہ ڈرون حملوں، سے نمٹنے کے لیے پاکستانی افواج مکمل طور پر تیار ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ افغان طالبان اسلام آباد کی فوجی کارروائی کے نتائج برداشت نہیں کر سکیں گے۔
پاکستانی فوج کے ترجمان نے بھارت پر بھی پاکستان میں دہشت گردانہ سرگرمیوں کی حمایت کا الزام عائد کیا اور دعویٰ کیا کہ افغان طالبان اس معاملے میں بھارت کے آلۂ کار کے طور پر کام کر رہے ہیں۔
یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کی سرگرمیوں اور سرحدی حملوں کے حوالے سے ایک دوسرے پر الزامات کے باعث گزشتہ چند ماہ کے دوران پاکستان اور افغان طالبان کی حکومت کے تعلقات میں کشیدگی برقرار ہے۔
اسلام آباد متعدد بار الزام عائد کر چکا ہے کہ پاکستان مخالف مسلح گروہ افغانستان کی سرزمین سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، تاہم افغان طالبان اس الزام کی تردید کرتے رہے ہیں۔
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