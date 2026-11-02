یمن کا باب المندب کی جانب سعودی حمایت یافتہ فورسز کی پیش قدمی ناکام بنانے کا اعلان

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمن کی مسلح افواج نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے پیر کے روز سعودی دشمن فورسز کی جانب سے آبنائے باب المندب کی طرف پیش قدمی کی ناکام کوشش کا مقابلہ کیا۔ ان فورسز کی قیادت سعودی افسر بدر الحربی کر رہا تھا۔
یمن کی وزارت دفاع کے ایک اعلیٰ فوجی ذریعے نے بتایا کہ یمنی مسلح افواج نے بدر الحربی کی قیادت میں سعودی حمایت یافتہ فورسز کے فوجی اجتماع اور آبنائے باب المندب کی جانب پیش قدمی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اس کارروائی میں دشمن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور اس کے متعدد اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے، جن میں سعودی فوجی بھی شامل تھے۔ اس ناکامی کے بعد سعودی حمایت یافتہ فورسز کے درمیان تلخ کلامی اور اختلافات بھی پیدا ہوگئے۔
اس فوجی ذریعے نے مزید بتایا کہ سعودی افسران اپنے دستوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانے کے باوجود آگے بڑھنے اور بار بار ناکام کوششیں کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ وہ مسلسل اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہر قیمت پر پیش قدمی کی جائے، چاہے اس دوران ہزاروں اہلکار ہی کیوں نہ مارے جائیں۔
جنوبی سعودی عرب میں سکیورٹی الرٹ
دوسری جانب سعودی عرب کے ادارہ شہری دفاع نے خمیس مشیط، ابہا، طائف اور نجران کے علاقوں میں ممکنہ خطرات سے متعلق انتباہ جاری کرنے کے کچھ ہی دیر بعد خطرہ ٹل جانے کا اعلان کیا۔
اس کے بعد یمن میں سعودی قیادت میں قائم اتحاد نے بھی دعویٰ کیا کہ اس نے یمنی مسلح افواج کی جانب سے سعودی عرب کے جنوبی علاقوں کی طرف داغے گئے ایک بیلسٹک میزائل کو روک کر تباہ کر دیا ہے۔
تعز اور لحج کے سرحدی علاقوں پر سعودی فضائی حملے
ادھر یمن کے ٹیلی ویژن چینل المسیرہ نے اطلاع دی ہے کہ سعودی جنگی طیاروں نے دو فضائی حملوں میں نقیل الہجمہ مقارمہ اور نقیل الصحہ کے علاقوں کو نشانہ بنایا۔ یہ دونوں علاقے تعز اور لحج صوبوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔
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