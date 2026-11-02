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تصویری خبر | فلسطین سے اظہارِ یکجہتی اور جنگ کے خلاف اٹلی کی سڑکوں پر عوام کا سمندر

2 نومبر 2026 - 11:27
News ID: 1885594
تصویری خبر | فلسطین سے اظہارِ یکجہتی اور جنگ کے خلاف اٹلی کی سڑکوں پر عوام کا سمندر

اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی
اٹلی

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