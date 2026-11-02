https://ur.abna24.com/xm3mx2 نومبر 2026 - 11:27 News ID 1885594 نیوز سروس تصاویر اصلی صفحہ نیوز سروس تصاویر تصویری خبر | فلسطین سے اظہارِ یکجہتی اور جنگ کے خلاف اٹلی کی سڑکوں پر عوام کا سمندر 2 نومبر 2026 - 11:27 News ID: 1885594 اٹلی اٹلی اٹلی اٹلی اٹلی اٹلی اٹلی اٹلی اٹلی اٹلی اٹلی اٹلی اٹلی اٹلی اٹلی اٹلی اٹلی اٹلی اٹلی اٹلی اٹلی اٹلی اٹلی اٹلی اٹلی لیبلز یورپ اٹلی احتجاجی مظاہرہ متعلقہ خبریں۔ مغربی ایشیا کی نئی ترتیب / ایران کے بغیر کوئی علاقائی معاہدہ منعقد نہیں ہوگا، جنرل رضائی یورپ میں مہنگائی، حکومتی پالیسیوں کے خلاف احتجاج، فرانس اور جرمنی میں بڑے مظاہرے ایران کے خلاف بھڑکائی گئی امریکی جنگ کی آگ یورپ کی سڑکوں پر
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