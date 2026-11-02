آبنائے ہرمز میں دو آئل ٹینکروں میں دھماکے، آگ بھڑک اٹھی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، پاسدارانِ انقلاب اسلامی کی بحریہ کے شعبۂ تعلقاتِ عامہ نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کے غیر مجاز راستے سے گزرنے والے دو خلاف ورزی کے مرتکب آئل ٹینکر سمندری بارودی سرنگ سے ٹکرا کر دھماکے کا شکار ہوئے۔
بیان کے مطابق، ان میں سے ایک آئل ٹینکر سپر ٹینکر تھا، جو آبنائے ہرمز کے غیر مجاز راستے سے گزرنے کے باعث شدید دھماکے کے بعد آگ کی لپیٹ میں آ گیا اور اس میں آگ بھڑک اٹھی۔
پاسدارانِ انقلاب کی بحریہ کے مطابق، ان آئل ٹینکروں نے اپنے نیویگیشن اور شناختی نظام بند کر رکھے تھے اور امریکی دہشت گرد فوج کی معاونت سے آبنائے ہرمز کے غیر مجاز راستے سے خفیہ طور پر گزرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ واقعے کے بعد دونوں ٹینکر اپنی جگہ رک گئے۔
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