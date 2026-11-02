عراقی رکن پارلیمنٹ کا انکشاف: ایران کے ساتھ سرحد بند کرنے کا فیصلہ امریکی دباؤ پر کیا گیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، عراقی رکنِ پارلیمنٹ سعود الساعدی نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ عراق کی سرحدیں بند کرنے کا فیصلہ خالصتاً داخلی معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ امریکہ کے براہِ راست دباؤ اور دھمکیوں کے تحت کیا گیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ عراق اور شام میں سیاسی اور سکیورٹی صورتِ حال کی پیش رفت کو امریکی عناصر اور منصوبہ ساز منظم انداز میں تشکیل دے رہے ہیں اور اس کا انتظام چلا رہے ہیں۔
الساعدی نے واضح کیا کہ مغربی اور عرب محور سے وابستہ ذرائع ابلاغ کی کوشش ہے کہ بیرونی دباؤ کے تحت کیے گئے ان فیصلوں کو قومی اور داخلی مطالبے کے طور پر پیش کیا جائے۔
آپ کا تبصرہ