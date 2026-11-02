ایرانی وزیر دفاع: ایران نہ غافل ہوگا اور نہ ہی رکے گا

اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق،ایرانی وزیر دفاع انجینئر اخلاقی نے ایک پیغام میں مسلح افواج کی جنگی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے وزارت دفاع اور مسلح افواج کی معاونت کے ادارے کے تیز رفتار منصوبوں سے آگاہ کیا ہے۔
ان کے پیغام کا مکمل متن درج ذیل ہے:
ہم نے مسلح افواج کے اعلیٰ کمانڈروں کے نام رہبرِ معظمِ انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنہ ای (مدظلہ العالی) کی اسٹریٹجک ہدایات اور احکامات پوری توجہ اور سنجیدگی کے ساتھ وصول کر لیے ہیں۔ یہ ہدایات آنے والے مرحلے میں ملک کے دفاعی نظام کے لیے لائحۂ عمل اور اسٹریٹجک سمت کا تعین کرتی ہیں اور قومی سلامتی، خودمختاری اور اقتدار کے تحفظ کے حوالے سے ہماری ذمہ داریوں کو مزید بڑھا دیتی ہیں۔
ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وزارت دفاع اور مسلح افواج کی معاونت کا ادارہ نہ صرف ان رہنما اصولوں کو سمجھنے اور ان سے آگاہی حاصل کرنے کا پابند ہے بلکہ انہیں عملی جامہ پہنانے، میدانِ عمل میں نافذ کرنے اور ٹھوس دفاعی کامیابیوں میں تبدیل کرنے کی ذمہ داری بھی پوری طرح قبول کرتا ہے۔ وزارت دفاع کی تمام تنظیمی، صنعتی، سائنسی اور تکنیکی صلاحیتیں ان ہدایات پر عمل درآمد کے لیے بروئے کار لائی جائیں گی۔
ہم جنگی تیاریوں کو دانشمندانہ انداز میں بہتر بنانے اور کسی بھی مقام پر، جغرافیائی حدود کی پابندی کے بغیر، ہر قسم کے خطرے کا فوری، مؤثر اور متناسب جواب دینے کی حکمت عملی پر پوری قوت سے عمل پیرا ہیں۔ دفاعی سازوسامان اور اسلحے کی تیاری، پیداوار اور فراہمی کے عمل کو تیز کرنا، صنعتی اور تکنیکی بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانا اور مسلح افواج کی معاونت کی صلاحیتوں میں اضافہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔
ایران کی سلامتی اور قومی مفادات کو نشانہ بنانے والے ہر فریق کے لیے ہمارا پیغام واضح ہے: کسی بھی جارحیت کا متناسب، فیصلہ کن اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ ایران کے دفاعی ردعمل کا دائرہ، وقت اور نتائج دھمکی دینے والے عناصر طے نہیں کریں گے۔ ہم ملک کی سلامتی اور قومی مفادات کے دفاع کے لیے ضروری تیاری، عزم اور صلاحیت رکھتے ہیں۔
ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ہمارا نقطۂ نظر محض موجودہ راستوں کو جاری رکھنے تک محدود نہیں، بلکہ ہم ٹیکنالوجی میں غیر معمولی پیش رفت، بنیادی نوعیت کی جدت اور اعلیٰ دفاعی صلاحیتوں کے حصول کی جانب گامزن ہیں۔ اس راستے کے لیے سائنسی جرأت، تکنیکی حوصلے، روایتی حدود سے آگے بڑھنے اور ایرانی سائنس دانوں اور ماہرین کی تخلیقی صلاحیتوں پر اعتماد کی ضرورت ہے۔
ہمارا یقین ہے کہ ملک کی مستقبل کی دفاعی طاقت صرف اسلحے اور سازوسامان کی تعداد بڑھانے سے حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کے لیے نئے تصورات، جدید ٹیکنالوجی اور دانشمندانہ حل درکار ہیں، تاکہ دشمن کے اندازوں اور حساب کتاب کو نئی حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑے۔
اسی مقصد کے تحت فوجی اطلاعات کے نظام کو مضبوط بنانے، مقامی دفاعی صلاحیتوں کو فروغ دینے، علم و ٹیکنالوجی پر مبنی کمپنیوں کی حمایت، تحقیقی اور صنعتی صلاحیتوں میں اضافے اور سائنسی کامیابیوں کو عملی دفاعی صلاحیتوں میں تبدیل کرنے کے اقدامات تیز رفتاری اور سنجیدگی سے جاری رکھے جائیں گے۔
دفاعی صنعتوں میں مقامی سطح پر خود انحصاری کے قیمتی تجربے نے ثابت کیا ہے کہ اس سرزمین کے باایمان نوجوان، سائنس دان اور ماہرین پابندیوں اور رکاوٹوں کو عبور کرنے اور جدید ٹیکنالوجی تخلیق کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔
مسلح افواج کے قیمتی انسانی سرمائے کا تحفظ، ان کی معنوی بنیادوں کو مضبوط بنانا، اہلکاروں اور ان کے معزز اہل خانہ کے معاشی حالات پر توجہ دینا، نیز جذبۂ جہاد، حوصلے اور افرادی قوت کی صلاحیتوں میں اضافہ بھی رہبرِ معظم کی اہم ہدایات میں شامل ہے۔
وزارت دفاع میں ہم اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کی عزت افزائی اور معاونت کو کوئی ثانوی ذمہ داری نہیں سمجھتے، بلکہ اسے ملک کے دفاعی مشن کا ناقابلِ جدا حصہ اور اسلحہ سازی، صنعتی اور تکنیکی صلاحیتوں کی ترقی کے ہم پلہ تصور کرتے ہیں۔ باایمان، ماہر، پُرعزم اور خاندانی تعاون کے حامل افراد ملک کی دفاعی ترقی اور طاقت کا سب سے بڑا سرمایہ ہیں۔ اس قیمتی سرمائے کی صلاحیتوں اور مقام کو بہتر بنانے کے لیے معاونتی، ثقافتی، معاشی اور معنوی پروگراموں کو مزید توجہ کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا۔
وزارت دفاع اور مسلح افواج کی معاونت کا ادارہ ایرانی ماہرین اور سائنس دانوں کی غیر معمولی صلاحیتوں، دفاعی صنعتوں کی استعداد، علم و ٹیکنالوجی پر مبنی کمپنیوں اور ملک کے عظیم انسانی سرمائے پر انحصار کرتے ہوئے، مسلح افواج کی جنرل اسٹاف اور دیگر عسکری اداروں کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کے ذریعے ان ہدایات پر عمل درآمد کرے گا۔
وزارت دفاع کی تمام تنظیمی، صنعتی، تحقیقی اور تکنیکی صلاحیتیں دفاعی تیاریوں میں اضافے، دفاعی بازدارندگی کو مضبوط بنانے اور مسلح افواج کی ضروریات کو مؤثر انداز میں پورا کرنے کے لیے استعمال کی جائیں گی۔
ہم مقامی علم، صنعتی صلاحیت، انسانی سرمائے اور قومی عزم کی بنیاد پر ملک کی دفاعی طاقت کو مزید مستحکم بنانے کا سفر پوری قوت سے جاری رکھیں گے۔ ہمارا پیغام بالکل واضح ہے: ایران خطرے کے سامنے غافل نہیں ہوگا، دباؤ کے سامنے نہیں رکے گا اور سائنسی و تکنیکی ترقی کے راستے میں دوسروں کے اندازوں اور ارادوں کا پابند نہیں ہوگا۔
ہم رہبرِ معظمِ انقلاب کی ہدایات کو اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ منصوبوں، عملی اقدامات اور ٹھوس کامیابیوں میں تبدیل کریں گے اور ملک کی سلامتی، خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کریں گے۔
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