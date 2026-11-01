حشد الشعبی کی کرکوک کے علاقے الحویجہ میں سکیورٹی کارروائی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراق کی حشد الشعبی نے اعلان کیا ہے کہ اس کے اہلکاروں نے ہفتے کے روز صوبہ کرکوک کے ضلع الحویجہ کے مختلف علاقوں میں تلاشی کی کارروائی کی۔
عراقی خبر رساں ایجنسی واع کے مطابق، حشد الشعبی نے ایک بیان میں بتایا کہ اس کی 61ویں بریگیڈ کے دستے نے بریگیڈ کے نائب کمانڈر فیصل العاصی کی میدانی نگرانی میں صوبہ کرکوک کے ضلع الحویجہ میں تلاشی کی کارروائی انجام دی۔
بیان کے مطابق، اس کارروائی کا مقصد علاقے میں امن و استحکام کو مضبوط بنانا اور وہاں موجود دہشت گرد گروہوں کے باقی ماندہ عناصر کا تعاقب کرنا تھا۔
حشد الشعبی نے مزید کہا کہ یہ سکیورٹی کارروائیاں علاقے کو محفوظ بنانے کے لیے پیشگی حفاظتی منصوبوں کے تحت انجام دی جا رہی ہیں، تاکہ دہشت گرد عناصر شہریوں کے امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔
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