جنوبی لبنان پر اسرائیل کی شدید گولہ باری، عیترون میں دھماکا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اسرائیلی فوج نے ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب سے اتوار کی صبح تک جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں کو توپ خانے سے نشانہ بنایا۔ اس دوران عیترون قصبے میں بھی دھماکے کی کارروائی کی گئی۔
موصولہ اطلاعات کے مطابق، صربین، تولین قصبے کے مضافات کی جانب وادی الحجیر، المنصوری اور شقرا کی سمت وادی السلوقی سمیت متعدد علاقوں پر توپ خانے سے گولہ باری کی گئی۔ اسی طرح حداثا اور حاریص قصبوں کے درمیان واقع علاقے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔
اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے القصیر، القنطرہ، وادی زبقین اور وادی العزیہ کے علاقوں کے علاوہ برعشیت اور کونین قصبوں کے مضافات پر بھی توپ خانے سے گولے برسائے گئے۔
ان حملوں کے ساتھ ہی عیترون قصبے میں ایک دھماکا بھی کیا گیا۔ یہ کارروائی لبنان کی خودمختاری کی مسلسل خلاف ورزی اور اس کی سرزمین پر اسرائیل کی بار بار جارحیت کے تناظر میں سامنے آئی ہے۔
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