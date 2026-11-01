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طورخم بارڈر پر طالبان اور پاکستانی فورسز کے درمیان دوبارہ جھڑپیں

1 نومبر 2026 - 16:28
News ID: 1885203
طورخم بارڈر پر طالبان اور پاکستانی فورسز کے درمیان دوبارہ جھڑپیں

افغانستان کے ذرائع ابلاغ نے طورخم سرحدی گزرگاہ پر طالبان اور پاکستانی فورسز کے درمیان ایک بار پھر جھڑپوں کی اطلاع دی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق، فائرنگ کے بعد مہاجرین کا کیمپ خالی کرا لیا گیا جبکہ امدادی اداروں کے کارکن بھی علاقے سے نکل گئے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، افغانستان کے بعض ذرائع ابلاغ نے تصدیق کی ہے کہ آج اتوار 10 آبان کو طورخم سرحدی گزرگاہ پر طالبان جنگجوؤں اور پاکستانی فورسز کے درمیان ایک بار پھر جھڑپیں ہوئی ہیں۔

مقامی ذرائع کے حوالے سے ان ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ جھڑپیں دوپہر کے قریب شروع ہوئیں اور دونوں جانب سے ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔

رپورٹس کے مطابق، جھڑپیں شروع ہوتے ہی امدادی اداروں کے کارکن علاقے سے نکل گئے جبکہ طالبان نے پاکستان سے بے دخل کیے گئے افغان مہاجرین کا کیمپ بھی خالی کرا لیا۔

مقامی ذرائع نے جھڑپوں کی وجہ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان طورخم سرحدی گزرگاہ کے قریب ایک چوکی قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کی پاکستانی فورسز نے مخالفت کی۔

تاہم، اب تک پاکستانی ذرائع ابلاغ یا دونوں جانب کے سرکاری حکام نے اس واقعے کے حوالے سے کوئی آزادانہ رپورٹ جاری نہیں کی اور نہ ہی جھڑپوں کی تفصیلات کی آزاد ذرائع سے تصدیق ہو سکی ہے۔

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