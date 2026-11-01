طورخم بارڈر پر طالبان اور پاکستانی فورسز کے درمیان دوبارہ جھڑپیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، افغانستان کے بعض ذرائع ابلاغ نے تصدیق کی ہے کہ آج اتوار 10 آبان کو طورخم سرحدی گزرگاہ پر طالبان جنگجوؤں اور پاکستانی فورسز کے درمیان ایک بار پھر جھڑپیں ہوئی ہیں۔
مقامی ذرائع کے حوالے سے ان ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ جھڑپیں دوپہر کے قریب شروع ہوئیں اور دونوں جانب سے ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔
رپورٹس کے مطابق، جھڑپیں شروع ہوتے ہی امدادی اداروں کے کارکن علاقے سے نکل گئے جبکہ طالبان نے پاکستان سے بے دخل کیے گئے افغان مہاجرین کا کیمپ بھی خالی کرا لیا۔
مقامی ذرائع نے جھڑپوں کی وجہ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان طورخم سرحدی گزرگاہ کے قریب ایک چوکی قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کی پاکستانی فورسز نے مخالفت کی۔
تاہم، اب تک پاکستانی ذرائع ابلاغ یا دونوں جانب کے سرکاری حکام نے اس واقعے کے حوالے سے کوئی آزادانہ رپورٹ جاری نہیں کی اور نہ ہی جھڑپوں کی تفصیلات کی آزاد ذرائع سے تصدیق ہو سکی ہے۔
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