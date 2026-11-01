مہنگائی پر عوام کا گلہ درست ہے، اس مہنگائی میں ہمارا نہیں ٹرمپ کا قصور ہے، رانا ثنا اللہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور راناثنااللہ نے کہا ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے عوام کا گلہ درست ہے، اس مہنگائی میں ہمارا نہیں ٹرمپ کا قصور ہے۔
فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رانا ثنا اللہ نے کہا کہ ایران نے ٹرمپ کو جنگ میں جواب دیا ہے، ہم نے تو دونوں ملکوں سے جنگ بندی کی درخواست کی، ایران جنگ رکوانے پر دنیا میں پاکستان کی عزت بڑھی۔
رانا ثنا اللہ نے کہا کہ ایران جنگ بند ہو گی تو ملکی معیشت بہتر ہو گی، جنگ بندی سے پاکستان خوشحالی کی طرف بڑھے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایران جنگ رکوانے میں پاکستان کا بڑا کردار ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایران امریکا جنگ رکوانے کے لیے کاوشیں ہیں۔
انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز بند ہونے سے قطر سے گیس سپلائی بند ہے، قطر سے معاہدے پر گیس پاکستان پہنچی، جنگ ختم ہونے سے پیٹرول بھی سستا ہو جائے گا۔
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