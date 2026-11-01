اسرائیل میں احتجاج، عوام کا اپوزیشن لیڈر سے عرب جماعتوں کے ساتھ مخلوط حکومت قائم کرنے کا مطالبہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اسرائیل میں انتخابات کے بعد تل ابیب میں مظاہرین نے عرب جماعتوں کو شامل کرکے مخلوط حکومت بنانے کا مطالبہ کردیا۔
اسرائیلی میڈیا کے مطابق تل ابیب میں ہونے والے احتجاج میں مظاہرین نے اپوزیشن رہنما گادی آئزن کوٹ پر زور دیا کہ وہ عرب جماعتوں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ نئی حکومت تشکیل دی جاسکے۔
دوسری جانب اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے بغیر ثبوت پیش کیے عرب جماعتوں کی ریکارڈ 19 نشستوں پر کامیابی کو انتخابی دھاندلی قرار دیا ہے تاہم عرب رہنماؤں نے ان الزامات کو مسترد کردیا ہے۔
واضح رہے انتخابات کے بعد کوئی بھی سیاسی اتحاد حکومت سازی کے لیے درکار 61 نشستوں کی واضح اکثریت حاصل نہیں کرسکا۔
ابتدائی نتائج کے مطابق نیتن یاہو کے اتحاد کو 53 جبکہ اپوزیشن اتحاد کو 48 نشستیں ملی ہیں تاہم انتخابات کے سرکاری نتائج کا اعلان 4 نومبر کو کیا جائے گا۔
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