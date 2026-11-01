بھارت:خلیج فارس کے موجودہ بحرانوں کا کوئی فوجی حل نہیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، بھارت کے وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر نے جی 20 اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تنازعات کے حل کے لیے سفارت کاری کی اہمیت پر زور دیا اور خلیج فارس میں کشیدگی کے باعث سپلائی چین پر پڑنے والے اثرات سے خبردار کیا۔
انہوں نے کہا کہ موجودہ بڑے تنازعات کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور عالمی برادری کو ان کے تصفیے کے لیے سفارتی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔
جے شنکر نے نشاندہی کی کہ توانائی کے بہاؤ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اور خلیج فارس و بحیرہ احمر کی گزرگاہوں میں علاقائی کشیدگی، گلوبل ساؤتھ کے ممالک کو شدید نقصان پہنچا رہی ہے۔
بھارتی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ عالمی معیشت کو مزید متنوع سپلائی چینز کی ضرورت ہے اور وسائل و منڈیوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال ہونے سے روکنے کے لیے انحصار کو مختلف ذرائع میں تقسیم کرنا کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔
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