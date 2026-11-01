یمن کی کارروائیوں کے بعد ریاض ایئرپورٹ کی 94 فیصد پروازیں منسوخ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، خبر رساں ادارے بلومبرگ نے ایک رپورٹ میں یمنی مسلح افواج کی کارروائیوں کے سعودی عرب کے اقتصادی ڈھانچے اور فضائی نقل و حمل کے شعبے پر پڑنے والے سنگین اور غیر معمولی اثرات کی تفصیلات جاری کی ہیں۔
بلومبرگ کے مطابق، یمن کی کارروائیوں کے باعث سعودی دارالحکومت ریاض میں فضائی نقل و حمل کا شعبہ تقریباً مکمل طور پر مفلوج ہو گیا ہے اور 10 سے 27 اکتوبر کے دوران ریاض ایئرپورٹ سے روانہ ہونے والی 94 فیصد پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔
ان حملوں کے باعث سعودی فضائی کمپنی ’’الریاض‘‘ کو اپنی پروازوں کا آپریشن 400 کلومیٹر دور واقع ایک ہوائی اڈے پر منتقل کرنا پڑا، جبکہ تاحکمِ ثانی صرف محدود پروازیں چلانے پر اکتفا کیا گیا ہے۔
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