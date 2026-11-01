ترکی: آبنائے ہرمز کے بحران نے دنیا پر بھاری معاشی بوجھ ڈال دیا ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ترکی کے وزیر خارجہ حاقان فیدان نے یوکرین جنگ کے تباہ کن اثرات اور خطے کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی معیشتوں کا باہمی انحصار اور توانائی کا بحران نقصانات کا درست تخمینہ لگانا انتہائی مشکل بنا چکے ہیں۔
فیدان نے کہا کہ یوکرین کی طویل جنگ نے عالمی معیشت کو گہرے زخم پہنچائے ہیں اور اس کے سماجی و معاشی اخراجات کو اب کسی سے چھپانا ممکن نہیں رہا۔
انہوں نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز کی بندش نے اس بحران کو مزید سنگین کر دیا ہے اور اس کے ضربی اثرات نے معاشی دباؤ کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔
ترکی کے وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ عالمی معیشت کا پورا نظام اور اس کے باہمی روابط، جن میں یورپی صنعت کے لیے سستی توانائی کی فراہمی بھی شامل ہے، بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور اس معاشی بگاڑ کے مجموعی اخراجات کا درست اندازہ لگانا اب عملاً ناممکن ہو چکا ہے۔
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