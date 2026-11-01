چیف آف آرمی اسٹاف: دشمن کی کارروائی شروع ہونے کا انتظار نہیں کریں گے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل علی عبداللہی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنی تمام انٹیلی جنس صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دشمن کی سرگرمیوں اور تیاریوں کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں اور اہداف کی فہرست کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ جب بھی دشمن کی جانب سے کسی جارحانہ کارروائی کے آثار کی تصدیق ہوئی تو مسلح افواج جواب دینے کے وقت اور طریقۂ کار کے انتخاب میں اس کی کارروائی شروع ہونے کا انتظار نہیں کریں گی۔
مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا جواب فوری، مؤثر اور جغرافیائی حدود سے ماورا ہوگا۔
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