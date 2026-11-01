ایران کے بارے میں ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، وال اسٹریٹ جرنل نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کے درمیان رابطے کی اطلاع دی ہے۔ یہ رابطہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب واشنگٹن ممکنہ طور پر ایران کے خلاف دوبارہ حملے شروع کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، ٹرمپ اور نیتن یاہو نے ہفتے کی صبح ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس میں خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
وال اسٹریٹ جرنل نے یہ بھی بتایا کہ یہ رابطہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب واشنگٹن ایران کے خلاف ممکنہ جارحانہ حملوں کی بحالی کے لیے ابتدائی تیاریاں کر رہا ہے۔
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