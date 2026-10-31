یمن پر سعودی عرب کے فضائی حملے؛ 24 گھنٹوں میں 14 افراد شہید اور 15 زخمی، خواتین اور بچے بھی نشانہ بن گئے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمن کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب کے فضائی حملوں میں 14 افراد شہید اور 15 زخمی ہوئے ہیں۔ ان حملوں میں رہائشی علاقوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ متاثرین میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ زیادہ تر جانی نقصان تعز صوبے میں ہوا ہے۔
یمن کی وزارت صحت کی جانب سے جمعے کو جاری ہونے والے بیان کے مطابق، ان حملوں میں مجموعی طور پر 29 افراد شہید اور زخمی ہوئے۔
اسی سلسلے میں تعز صوبے میں قومی انسانی حقوق تنظیم کی شاخ نے صوبے کے مختلف اضلاع میں رہائشی علاقوں اور شہری مراکز پر سعودی عرب کے فضائی حملوں کی مذمت کی ہے۔
اس ادارے کے بیان کے مطابق، سعودی جنگی طیاروں نے تین فضائی حملے کیے۔
پہلے حملے میں مقبنہ ضلع کے علاقے الکریف المجاشعہ میں مواصلاتی نیٹ ورک کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ایک بچہ شہید اور ایک خاتون سمیت چار افراد زخمی ہوگئے۔
دوسرے حملے میں المخا ضلع کی مرکزی جیل کو نشانہ بنایا گیا، جس میں دو قیدی شدید زخمی ہوئے۔
تیسرے حملے میں الشمایتین ضلع کے علاقے المساحین میں ایک رہائشی مکان پر بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے آٹھ افراد شہید ہوگئے۔ شہداء میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل تھے۔
بیان کے مطابق، حیفان ضلع کے رہائشی علاقوں اور دیہات پر توپ خانے اور مارٹر گولوں سے بھی حملے کیے گئے۔ علاقے الاعمور میں ایک گھر پر مارٹر گولہ گرنے سے ایک لڑکی شہید ہوگئی، جبکہ اس کی والدہ اور بہن شدید زخمی ہوگئیں۔
اسی ضلع کے علاقے وادی سقام میں مارٹر گولہ لگنے سے ایک شہری جاں بحق اور اس کا بیٹا زخمی ہوگیا۔ اس کے علاوہ حیفان ضلع کے علاقے الاعبوس پر حملے میں ایک خاتون بھی زخمی ہوئی۔
دوسری جانب، یمنی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سریع نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یمن پر 93 فضائی اور میزائل حملے کیے ہیں۔
انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ ان حملوں میں صنعاء اور صوبوں جوف، تعز، صعدہ، مأرب، ذمار، حجہ، اب اور لحج کے شہری علاقوں اور غیر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔
یمنی مسلح افواج کے ترجمان کے مطابق، ان حملوں میں ایف 15 اور ٹائفون جنگی طیارے استعمال کیے گئے، جنہوں نے خمیس مشیط اور طائف کے فوجی اڈوں سے پرواز کی۔ میزائل حملے نجران اور جیزان کے علاقوں سے کیے گئے۔
یحییٰ سریع نے مزید بتایا کہ یمن کے خلاف حملوں میں اضافے کے آغاز سے اب تک سعودی عرب کے فضائی اور میزائل حملوں کی مجموعی تعداد 3 ہزار 689 ہوچکی ہے۔
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