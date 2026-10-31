امام جمعہ نجف : ایران سے تعلقات عراق کے بنیادی قومی مفاد کا حصہ ہیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، نجف اشرف کے امام جمعہ آیت اللہ صدرالدین قبانچی نے بغداد اور تہران کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کے لیے بیرونی سازشوں اور دباؤ کا حوالہ دیتے ہوئے دونوں ممالک کے تزویراتی تعلقات کی حمایت میں دوٹوک مؤقف اختیار کیا ہے۔
قبانچی نے عراق اور ایران کے عوام کے درمیان گہرے تاریخی، اقتصادی اور ثقافتی روابط کا ذکر کرتے ہوئے کہا: ایران ہمیشہ باقی رہے گا، لہٰذا ہمیں دوسروں کی خوشنودی کے لیے اس ملک سے محاذ آرائی کی خاطر اپنے قومی مفادات قربان نہیں کرنے چاہییں۔
انہوں نے مغرب کے ہم خیال بعض حلقوں کے کشیدگی پر مبنی رویے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ قابلِ قبول نہیں کہ بغداد بیرونی قوتوں کے مفادات کی خاطر ایک ہمسایہ ملک کے ساتھ بلاجواز تنازع میں الجھے، حالانکہ اس ملک نے خطے کے استحکام اور سلامتی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
امام جمعہ نجف اشرف نے آخر میں کہا کہ عراق دنیا کے ساتھ تعمیری روابط کا خواہاں ہے، تاہم ایران کے ساتھ تعلقات اور تجارتی روابط عراق کے لیے ایک بنیادی اور ناقابلِ سمجھوتہ اصول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے بقول، ان تعلقات کو بیرونی دباؤ کی بھینٹ نہیں چڑھایا جانا چاہیے۔
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