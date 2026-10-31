پاکستانی فوج: ایران چاہے تو مکہ دفاعی معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، پاکستانی فوج کے ترجمان نے حال ہی میں ترکیہ، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے نام نہاد ’’مکہ معاہدے‘‘ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی مشترکہ دفاعی معاہدے میں شمولیت پر کوئی پابندی نہیں ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ ایران کے اس معاہدے میں شامل ہونے کی راہ میں کوئی رکاوٹ موجود نہیں۔
پاکستانی فوج کے ترجمان نے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششوں اور ان کے ممکنہ نتائج کے بارے میں بھی محتاط امید کا اظہار کیا۔
ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے سنجیدہ خدشات موجود ہیں کہ بعض طاقتور فریق اس ثالثی کے عمل کو ناکام بنانے کے لیے سرگرمِ عمل ہیں۔
آپ کا تبصرہ