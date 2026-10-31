عراقچی کا جرمن چانسلر مرٹز کو جواب: اب کوئی سرخ لکیر باقی نہیں رہے گی

اہلِ بیت(ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں جرمن چانسلر فریڈرک مرٹز کے حالیہ ریمارکس پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب کوئی سرخ لکیر باقی نہیں رہے گی۔
عراقچی نے کہا کہ گزشتہ سال جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر فضائی حملے شروع کیے تو مرٹز نے ان حملوں کا خیرمقدم کیا تھا۔ انہوں نے جرمن چانسلر کے اس بیان کا حوالہ بھی دیا کہ ’’وہ یورپ کا گندا کام انجام دے رہے ہیں۔‘‘
ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ 100 ارب یورو کی رقم اس زبردست اور تباہ کن ضرب کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی جو ایران کی طاقتور مسلح افواج ان عناصر کو لگائیں گی جو ایرانی قوم کے خلاف جارحیت کی جرأت کریں گے۔
عراقچی نے اپنے بیان کے اختتام پر ایک بار پھر تاکید کی: ’’اب کوئی سرخ لکیر باقی نہیں رہے گی۔‘‘
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