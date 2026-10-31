ایکسیوس: ٹرمپ کی سینٹ کام کمانڈر سے ملاقات کا فوجی حملے سے کوئی تعلق نہیں تھا

اہلِ بیت(ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی خبر رساں ویب سائٹ ایکسیوس نے رپورٹ کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سینٹ کام کے کمانڈر بریڈ کوپر کے درمیان وائٹ ہاؤس میں ہونے والی گزشتہ روز کی ملاقات کا بنیادی موضوع فوجی حملہ نہیں تھا۔
ایکسیوس کے صحافی باراک راوید نے متعدد امریکی حکام کے حوالے سے بتایا کہ اس اجلاس میں 20 سے زائد افراد شریک تھے۔ ملاقات کے دوران ایران کی بحری ناکہ بندی اور تہران پر اقتصادی دباؤ بڑھانے کے طریقوں پر گفتگو کی گئی۔
رپورٹر نے موجودہ حالات میں ایران کے خلاف فوجی حملوں کے امکان کو مکمل طور پر مسترد نہیں کیا۔ ان کے مطابق، اگرچہ اجلاس میں توجہ بحری ناکہ بندی اور اقتصادی دباؤ پر مرکوز رہی، تاہم امریکہ کے وسط مدتی انتخابات کے بعد ایران کے خلاف حملوں کا امکان موجود ہے۔
دو امریکی حکام کے مطابق، ٹرمپ نے اس اجلاس میں سینٹ کام کے کمانڈر سے ایران کی بحری ناکہ بندی کی مؤثریت کے بارے میں براہِ راست بریفنگ طلب کی تھی۔
رپورٹ کے مطابق، اجلاس میں امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ، چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف جنرل ڈین کین، وائٹ ہاؤس کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف، نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر توانائی کرس رائٹ اور وائٹ ہاؤس کی چیف آف اسٹاف سوزی وائلز بھی شریک تھے۔
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