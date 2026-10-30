سید عبدالملک الحوثی: امریکہ انسانیت پر ظلم کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہا ہے، ہم اللہ کے حکم کے مطابق مجرم اور مفسد دشمن سے لڑ رہے ہیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ سید عبدالملک بدرالدین الحوثی نے یومِ شہید کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے شہادت اور مزاحمت کی ثقافت کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ دنیا کے وسیع خطوں میں انسانی معاشروں پر ظلم کرنے کے لیے اپنے تمام وسائل اور صلاحیتیں بروئے کار لا رہا ہے۔
یومِ شہید؛ مزاحمت اور تسلط سے آزادی کا عزم
سید عبدالملک بدرالدین الحوثی نے اپنے خطاب کے آغاز میں شہداء کے صابر اور ثابت قدم خاندانوں کو خراجِ تحسین پیش کیا اور ان کا احترام کیا۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے عوام یومِ شہید کو ایک عظیم دن کے طور پر مناتے ہیں، جس کی گہری ایمانی اہمیت ہے۔ اس دن کی عظمت اور تقدس اس مقام کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں شہادت اور اس راہ کے شہداء کو عطا کیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یمن کے عوام ایسے حالات میں یہ دن منا رہے ہیں جب ہر روز ان کے شہداء کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کا پرچم بلند رکھے ہوئے ہیں اور ان سرکش، ظالم اور مجرم طاقتوں کی جارحیت کا مقابلہ کر رہے ہیں جو ناحق، ظلم اور خیانت کے ساتھ ان پر حملے کرتی ہیں۔
انصار اللہ کے سربراہ نے کہا کہ یمن کی قوم ہر سال یہ دن منا کر اللہ کی راہ میں شہادت کے قرآنی تصور کو مضبوط بنانا چاہتی ہے۔ ان کے بقول، یہ جذبہ خوف کی زنجیروں اور ان پابندیوں کو توڑنے میں بہت اہم ہے جو طاغوت، جابر اور مستکبر قوتیں امتِ مسلمہ کی قوموں کو غلام بنانے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔
الحوثی نے کہا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے افراد ایثار، اخلاق، اقدار اور ثابت قدمی کے روشن نمونے ہیں۔ امت ان سے صبر، استقامت اور سرکشی کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا سبق سیکھتی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ حق اور عادلانہ مقاصد کی راہ پر چلنے کا مقصد معاشرے میں نیکی، حق اور انصاف کی اقدار کو قائم کرنا ہے۔
جہاد؛ تسلط اور ظلم کے خلاف جدوجہد
تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے عالمی سطح پر تسلط قائم کرنے کی خواہش رکھنے والی قوتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انسانی معاشرے میں بہت سی طاقتیں ظلم، بالادستی، استحصال، تشدد، آمریت اور لالچ کے راستے پر چل رہی ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک اور بڑے اداروں میں وسیع وسائل کے باوجود یہی صورتِ حال دکھائی دیتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ جب کوئی قوم اللہ کی راہ پر چلتی ہے تو وہ طاغوتوں، ظالموں، مستکبروں اور مجرموں کے تسلط سے خود کو آزاد کراتی ہے اور اسے اللہ کی مدد اور تائید حاصل ہوتی ہے۔
الحوثی نے کہا کہ وہ جہاد کو عوام کے تحفظ اور انہیں طاغوت کے تسلط سے آزاد کرانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جہاد کے نتائج میں معاشرے میں حق، انصاف اور نیکی کا قیام بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حتیٰ کہ وہ قومیں بھی ان لوگوں کی شرارتوں سے محفوظ نہیں رہتیں جو امن پسند ہوں اور اپنے اردگرد کے لوگوں کے لیے بھلائی چاہتی ہوں، کیونکہ ان کے مقابلے میں بدکردار اور ظالم قوتیں موجود ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد حقیقی معنوں میں آزادی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور امت کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ شرارت، جرم، سرکشی، فساد اور ظلم کے مقابلے میں ڈٹ سکے۔ انصار اللہ کے سربراہ نے زور دیا کہ جہاد کا متبادل وہ صورتِ حال ہے جس میں امت طاغوتوں اور مستکبروں کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتی ہے۔
الحوثی نے دشمنوں کی جانب سے امتِ مسلمہ پر تسلط قائم کرنے، اس کے وسائل پر قبضہ کرنے اور اس کی سرزمینوں پر غاصبانہ قبضے کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جو قوم عزت، سلامتی اور تحفظ چاہتی ہے، اسے جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری طاقت اور صلاحیت حاصل کرنا ہوگی۔
فلسطین اور عالمی طاقتوں کے تسلط کے نتائج
انصار اللہ کے سربراہ نے اپنے خطاب کے ایک اور حصے میں فلسطین کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ برطانوی قبضے اور اس کے بعد صیہونی قبضے سے پہلے فلسطینی عوام کا یہودیوں یا برطانیہ کے خلاف کوئی مخصوص مؤقف نہیں تھا۔ انہوں نے فلسطینی قوم کو ایک مظلوم قوم قرار دیا جسے ان کے بقول لالچ اور شرپسندانہ عزائم کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا۔
الحوثی نے یہ بھی کہا کہ امتِ مسلمہ صدیوں سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں کوتاہی کرتی رہی ہے، جس کے نتیجے میں طاغوتوں اور ظالموں کو ظلم اور فساد پھیلانے کا موقع ملا۔
انہوں نے مزید کہا کہ طاغوتوں اور مجرموں نے انسانی معاشروں کی زندگی کو دکھوں، پریشانیوں اور بحرانوں سے بھر دیا ہے۔ انہیں جتنی زیادہ طاقت حاصل ہوتی ہے، وہ اپنے وسائل اور صلاحیتیں عوام کے خلاف اتنی ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں۔
انصار اللہ کے سربراہ نے بعض ممالک اور حکومتوں کی مادی، فوجی اور اقتصادی طاقت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے وسیع وسائل اور اثر و رسوخ کو انسانی معاشروں کے خلاف سرکشی، جرائم اور ظلم کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔
امریکہ پر تنقید اور مہلک ہتھیاروں کا استعمال
سید عبدالملک بدرالدین الحوثی نے امریکہ کے کردار پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ ملک خیر اور امن کی قوتوں میں شامل ہوتا اور اپنے تمام عظیم وسائل انسانی معاشروں کی خدمت کے لیے استعمال کرتا تو دنیا کی صورتِ حال کیا ہوتی؟
انہوں نے زور دے کر کہا کہ امریکہ دنیا کے وسیع خطوں میں انسانی معاشروں پر ظلم کرنے کے لیے اپنے تمام وسائل استعمال کر رہا ہے۔
انصار اللہ کے سربراہ نے امریکہ کی جانب سے جوہری ہتھیاروں اور ایٹم بموں کے استعمال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہتھیار لاکھوں افراد کو ہلاک کرنے کے لیے استعمال کیے گئے، جن میں بچے، خواتین، بزرگ اور نوجوان بھی شامل تھے۔
الحوثی نے مزید کہا کہ امریکہ شہروں کو تباہ کرنے کے لیے انتہائی مہلک ہتھیار تیار کرتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ شہر کوئی فوجی چھاؤنیاں نہیں ہوتے بلکہ رہائشی علاقے اور عام شہریوں کے گھر ہوتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ امریکی اپنی ذرائع ابلاغ کی طاقت کو گمراہی اور فساد پھیلانے، قوموں کو اپنے تابع بنانے، انہیں دھوکا دینے اور اخلاقی و معاشرتی طور پر بگاڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
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