فرانس کے اسلامی مذہبی کونسل نے نمازیوں کو قتل کی دھمکیاں دینے کی مذمت کردی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، فرانس کی اسلامی مذہبی کونسل نے ملک کے جنوبی علاقے میں واقع صوبے ایرو کے شہر لودیو کی ایک مسجد میں نمازیوں کو قتل کی دھمکیاں دینے کے واقعات کی مذمت کی ہے اور فرانسیسی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ تمام عبادت گاہوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔
کونسل نے ایک بیان میں کہا کہ مسجد کی دیواروں پر بعض تحریریں پائی گئی ہیں، جن میں لکھا تھا: ’’یا تو سامان باندھو یا تابوت اٹھاؤ؛ اسلام کو یہاں سے جانا ہوگا۔‘‘ اس کے علاوہ مسجد کے سامنے ایک مردہ پرندہ بھی رکھا گیا تھا۔ کونسل کے مطابق، یہ اقدامات نمازیوں کو خوف زدہ کرنے اور ان میں دہشت پھیلانے کی کوشش ہیں۔
یہ تحریریں اور مردہ پرندہ منگل کے روز دریافت ہوئے۔ اس کے اگلے دن تقریباً 200 افراد نے مسجد کے سامنے جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز رویے کی مذمت کی۔
فرانس میں مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی اسلامی مذہبی کونسل نے زور دیا کہ یہ واقعات محض اشتعال انگیز کارروائیوں سے کہیں زیادہ سنگین ہیں۔ کونسل کے مطابق، یہ دھمکیاں لوگوں کو ان کے مذہبی تشخص کی بنیاد پر کھلے عام نشانہ بنانے کی کوشش ہیں۔ کونسل نے مسجد کے نمازیوں اور شہر لودیو کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا۔
فرانس میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز کارروائیوں کا تسلسل
اس ادارے نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف مسلسل دشمنی پر مبنی اقدامات اور ایسے بیانیوں کو معمول بنانا، جن کے ذریعے فرانس کے مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا اور ان کے خلاف نفرت پھیلائی جاتی ہے، انتہائی تشویش ناک صورت حال پیدا کر رہا ہے۔
فرانس کی اسلامی مذہبی کونسل نے خبردار کیا کہ نفرت انگیز بیانیے کو معمول سمجھنے کا خطرہ یہ ہے کہ وہ آگے چل کر پرتشدد کارروائیوں کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔
کونسل نے مقامی حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ ان دھمکیوں کی سنگینی اور ان کے تمام پہلوؤں کو سمجھیں اور ان کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ اس کے علاوہ تمام عبادت گاہوں کی حفاظت یقینی بنانے اور ان واقعات میں ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا بھی مطالبہ کیا۔
ادارے نے زور دیا کہ فرانس کے مسلمان اسی ملک میں رہتے ہیں اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ان سے امن اور عزت و وقار کے ساتھ اس ملک میں زندگی گزارنے کا حق چھینے۔
گزشتہ سال نومبر میں بھی وسطی فرانس کے علاقے اورلیان کے قریب واقع شہر ژارگو کی ایک مسجد کو دھمکی آمیز خط موصول ہوا تھا، جس میں مسجد کو دوبارہ آگ لگانے کی دھمکی دی گئی تھی۔ اس مسجد کو اس سے پہلے فروری 2025 میں بھی آتش زدگی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔
اسی طرح اپریل 2025 میں فرانس کے جنوبی علاقے کی ایک مسجد میں ایک مسلمان شہری پر چاقو سے حملہ کیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد احتجاج اور مذمت کی لہر دوڑ گئی تھی اور فرانس میں مسلمانوں کے خلاف نفرت میں اضافے کے خدشات مزید بڑھ گئے تھے۔
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