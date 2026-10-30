شام اور عراق کے تعلقات میں قربت کی کوششیں؛ جولانی اور الزیدی میدان میں آگئے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، احمد الشرع المعروف ابومحمد جولانی نے عراقی وزیرِاعظم علی الزیدی کے دورۂ دمشق کو محض ایک رسمی ملاقات نہیں سمجھا۔ وہ خود اپنے مہمان کے استقبال کے لیے دمشق کے ہوائی اڈے پہنچے اور وہاں سے انہیں قصرِ ملت تک ساتھ لے کر گئے، جہاں دونوں رہنماؤں نے وسیع پیمانے پر ہونے والے مذاکراتی اجلاس کی صدارت کی۔
اس پرتپاک استقبال سے ظاہر ہوتا ہے کہ جولانی حکومت کے حکام بغداد کے ساتھ تعلقات میں ایک نئے دور کے آغاز کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ تاہم عراق کے ساتھ جولانی کے تعلقات اب بھی ان خدشات اور تحفظات کی زد میں ہیں جن کی جڑیں عراق میں ان کے حالیہ ماضی سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ خدشات عراقی حلقوں میں بھی موجود ہیں اور ان گروہوں میں بھی پائے جاتے ہیں جو جولانی حکومت کے ڈھانچے میں شامل ہو چکے ہیں۔
بغداد کے خدشات دور کرنے کی جولانی کی کوشش
اس دورے سے پہلے جولانی نے عراقی ٹی وی چینل ’’دجلہ‘‘ کو انٹرویو دیتے ہوئے عراقی عوام کے خدشات دور کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اقتصادی مفادات کو نمایاں کرتے ہوئے ان گہرے مسائل کو پس منظر میں رکھنے کی کوشش کی جو عراق اور شام کے تعلقات پر اثر انداز ہوتے رہے ہیں۔
یہ مسائل جولانی کے ماضی سے تعلق رکھتے ہیں، جب انہوں نے عراق میں جنگ میں حصہ لیا تھا اور ان کی تنظیم، جبهة النصرہ، تکفیری گروہ داعش سے الگ ہو کر وجود میں آئی تھی۔ بعد میں یہ تنظیم داعش سے الگ ہوئی اور بالآخر جولانی شام میں اقتدار تک پہنچ گئے۔
اس تناظر میں جولانی نے اپنے ماضی کی ایک بدلی ہوئی تصویر پیش کی۔ انہوں نے عراق میں شہریوں کے قتلِ عام یا فرقہ وارانہ جھڑپوں میں ملوث ہونے کی تردید کی۔ انہوں نے عراق میں اسلحے پر صرف ریاست کی اجارہ داری کی حمایت کا اعلان بھی کیا۔
جولانی نے مشترکہ سرمایہ کاری کے مواقع کا بھی ذکر کیا، جن میں عراقی تیل کو شام کے ساحلوں کے ذریعے منتقل کرنا اور عراق و شام کی سرحد کے قریب واقع زرعی زمینوں میں سرمایہ کاری شامل ہے۔ ان کے مطابق، ان زمینوں میں لاکھوں افراد کی غذائی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔
شیعہ مقدس مقامات کی زیارت پر اختلافات
جولانی نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ دونوں ملکوں کے درمیان مذہبی اور فرقہ وارانہ کشیدگی نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے شام میں مقدس مقامات کی زیارت کے خواہش مند عراقی زائرین کا خیرمقدم کیا، تاہم اس کے لیے سکیورٹی صورت حال بہتر بنانے کی شرط بھی عائد کی۔
اس شرط کو ایک طرف داعش کی مسلسل سرگرمیوں اور دوسری جانب جولانی حکومت کے اقتدار کے ڈھانچے میں انتہا پسند عناصر کے نمایاں اثر و رسوخ کے تناظر میں سمجھا جا سکتا ہے۔
ان عناصر کے مؤقف کی ایک مثال الزیدی کی دمشق آمد کے کچھ ہی دیر بعد سامنے آئی۔ عراقی وزیرِاعظم نے اپنے دورے کے دوران مسجد اموی اور حرم حضرت زینب (س) کی زیارت کی اور اعلان کیا کہ اس حرم کے لیے 50 لاکھ ڈالر اور اتنی ہی رقم مسجد اموی کے لیے مختص کی جائے گی۔
اس اقدام پر سعودی شیخ عبداللہ المحیسنی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام میں تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر اختیار ان کے پاس ہوتا تو وہ ایسی جگہ کے سرکاری دورے کی اجازت نہ دیتے جہاں، ان کے بقول، شرک پر مبنی اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔
المحیسنی کا یہ بھی کہنا تھا کہ شیعہ شہریوں کے حقوق کی حمایت کے لیے ایسے اقدام کی ضرورت نہیں جس سے اس مقام اور وہاں انجام دی جانے والی رسومات کو سرکاری حیثیت حاصل ہو۔
ابتدائی مفاہمت، مگر حتمی معاہدوں پر دستخط نہیں
اس دورے کے بھرپور استقبال کے باوجود دونوں فریقوں نے کسی حتمی معاہدے یا مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ ملاقات کے جن نتائج کا اعلان کیا گیا، وہ زیادہ تر اہم منصوبوں کو دوبارہ زیرِ بحث لانے تک محدود رہے۔ ان میں کرکوک۔بانیاس تیل پائپ لائن کی بحالی، مشترکہ اقتصادی کانفرنس کی تیاری اور ٹرانزٹ راستوں کی توسیع شامل ہیں۔
اس کے علاوہ اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ عراق کا ایک سکیورٹی وفد شام کا دورہ کرے گا اور حضرت زینب (س) کے حرم کی منظم زیارتوں کی بحالی کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔
اس طرح یہ دورہ ٹھوس منصوبوں کے آغاز سے زیادہ تعاون کے لیے سیاسی لائحہ عمل طے کرنے اور موجودہ رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش دکھائی دیتا ہے۔
شام کے راستے عراقی تیل کی منتقلی جاری
اس دوران یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عراق اس وقت اپنے تیل کی بعض کھیپیں شام کے راستے منتقل کر رہا ہے۔ یہ سلسلہ مارچ 2026 کے اواخر میں شروع ہوا تھا۔
اس وقت عراق کی سرکاری تیل مارکیٹنگ کمپنی ’’سومو‘‘ نے ہر ماہ تقریباً 6 لاکھ 50 ہزار ٹن فرنس آئل کی ترسیل کے معاہدے کیے تھے۔ یہ تیل الولید۔التنف سرحدی گزرگاہ کے ذریعے بانیاس کی تنصیبات تک پہنچایا جاتا ہے۔ وہاں اسے ریفائنری کے ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں میں اتارا جاتا ہے، جس کے بعد دوبارہ برآمد کے لیے سمندری آئل ٹینکروں میں لوڈ کرنے کی غرض سے بندرگاہ کے گھاٹ تک منتقل کیا جاتا ہے۔
ابتدا میں آزمائشی طور پر شروع ہونے والا یہ طریقۂ کار بعد میں ایک مستقل اور وسیع ہوتے ہوئے راستے میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے ذریعے شام کو ٹرانزٹ اور رسد کی خدمات کی مد میں آمدنی حاصل ہو رہی ہے۔
شام کی آئل کمپنی کے حکام کے بیانات کے مطابق، عراقی فرنس آئل کا ایک حصہ شام کے بعض بجلی گھروں کو ایندھن فراہم کرنے کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ تاہم کرکوک۔بانیاس پائپ لائن ابھی تک دوبارہ فعال نہیں ہو سکی۔
دمشق اور بغداد کی قربت کی راہ میں سکیورٹی اور فرقہ وارانہ رکاوٹیں
مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اب تک الزیدی کے دورۂ دمشق کے کوئی براہِ راست نتائج سامنے نہیں آئے۔ اس کی ایک وجہ فرقہ وارانہ کشیدگی اور سیاسی تقسیم کا برقرار رہنا ہے، جبکہ دوسری جانب شام کے اندر بااثر ایسے گروہ بھی موجود ہیں جو عراق کے ساتھ تعلقات کو مکمل طور پر بحال کرنے کے مخالف ہیں۔ یہ گروہ کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو صرف بعض اقتصادی فوائد، خصوصاً تیل کے شعبے تک محدود رکھا جائے۔
دونوں ملکوں کی سرحدوں کی صورت حال سے متعلق پیچیدہ سکیورٹی مسائل بھی ان رکاوٹوں میں شامل ہیں، کیونکہ داعش اب بھی وقتاً فوقتاً اس خطے میں سرگرم دکھائی دیتی ہے۔
ان تمام عوامل کے باعث سیاسی استقبال اور ابتدائی مفاہمت سے آگے بڑھ کر مستحکم تعلقات قائم کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ایسے تعلقات کا قیام اس بات پر منحصر ہے کہ دونوں ملک اس قربت کی راہ میں موجود خطرات اور رکاوٹوں سے کس حد تک نمٹ پاتے ہیں۔
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