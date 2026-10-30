الحشد الشعبی: عراق میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران 55 ایرانی فوجی مشیر شہید ہوئے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراق کی الحشد الشعبی تنظیم نے ان دعوؤں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف جنگ کے دوران ایران نے عراق کی مدد کے لیے اسلحہ اور گولہ بارود بھیجا اور فوجی مشیر بھی روانہ کیے تھے۔
عراق کی الحشد الشعبی تنظیم نے ایک بیان میں ایک ٹی وی چینل پر ایک سرگرم کارکن کی جانب سے کیے گئے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے کہ عراق کی دہشت گرد گروہوں کے خلاف جنگ کے دوران ایرانی فوجی مشیروں کو عراقی حکومت سے تنخواہیں ملتی تھیں۔
عراق کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق، بیان میں کہا گیا ہے کہ اس نوعیت کے غیر ذمہ دارانہ بیانات اس دور کی حقیقتوں کو مسخ کرتے ہیں، شہداء کے خون کی توہین ہیں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عراق کی حمایت کرنے والوں کے کردار کو نظر انداز کرتے ہیں۔
الحشد الشعبی نے کہا کہ اس دور میں اسلامی جمہوریہ ایران نے عراق کی مدد کی، جس میں اسلحہ اور گولہ بارود کی فراہمی بھی شامل تھی۔ ان میں سے بعض ہتھیار اور گولہ بارود عراق کو مفت فراہم کیے گئے تھے۔
تنظیم نے مزید کہا کہ ایران کی مدد میں متعدد اعلیٰ فوجی مشیروں کو الحشد الشعبی کی فورسز کی معاونت کے لیے عراق بھیجنا بھی شامل تھا۔
بیان کے مطابق، ان فوجی مشیروں میں سے 55 شہید ہوئے، جبکہ بڑی تعداد میں زخمی بھی ہوئے۔
الحشد الشعبی نے اپنے بیان میں ان تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے عراق اور سرزمینِ مقدسات کے دفاع کے لیے کسی معاوضے کے بغیر اپنی خدمات پیش کیں۔ ان میں شہید کمانڈر حاج قاسم سلیمانی بھی شامل ہیں۔ تنظیم نے زور دیا کہ ان شخصیات نے اپنی قربانیوں کے ذریعے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایثار اور وفاداری کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کیں۔
بیان کے آخر میں کہا گیا ہے کہ ان حقائق کو یاد دلانے کا مقصد عراق پر کوئی احسان جتانا نہیں، بلکہ قربانیوں کا اعتراف اور وفاداری کی قدر کرنا ہے۔ ان حقائق سے انکار عراقی شہری کی روایات، اخلاقی اقدار اور قومی اعتقادات سے مطابقت نہیں رکھتا۔
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