پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی جھڑپیں دوبارہ شروع، متعدد افراد جاں بحق اور زخمی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پاکستان اور افغانستان کے درمیان گزشتہ دو روز کے دوران کئی سرحدی علاقوں میں جھڑپیں دوبارہ شروع ہو گئیں، جن میں جانی نقصان ہوا ہے۔ یہ واقعات ایک ایسے وقت میں پیش آئے ہیں جب پاکستان کے اندر مسلح حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور اسلام آباد اور کابل کے درمیان ملک کی بگڑتی ہوئی سکیورٹی صورت حال کی ذمہ داری کے حوالے سے الزامات کا تبادلہ جاری ہے۔
سرحدی گزرگاہ انگور اڈہ کے قریب جھڑپیں
دونوں ملکوں کی فورسز کے درمیان جھڑپوں کا آغاز سرحدی گزرگاہ انگور اڈہ کے قریب ہوا۔ یہ گزرگاہ پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان کو افغانستان کے جنوبی صوبے پکتیا سے ملاتی ہے۔ وقفے وقفے سے جاری رہنے والی یہ جھڑپیں جمعرات کی شام تک جاری رہیں۔
پاکستانی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ افغان فورسز کی گولہ باری کے نتیجے میں پاکستانی علاقے میں ایک شہری جاں بحق اور پانچ دیگر زخمی ہو گئے۔
پاکستانی فوج نے افغان فورسز پر یہ الزام بھی عائد کیا کہ انہوں نے سرحد کے پاکستانی جانب واقع رہائشی علاقوں کو ہلکے اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔
کابل کا جھڑپوں کے بارے میں مختلف مؤقف
دوسری جانب افغانستان کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستانی فورسز نے خودکش ڈرونز کے ذریعے افغان سرحدی فورسز کی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔
وزارت دفاع کے مطابق، افغان فورسز نے ان حملوں کے جواب میں پاکستانی فوج کی متعدد چوکیوں کو تباہ کر دیا۔ افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ان جھڑپوں میں متعدد پاکستانی فوجی جاں بحق یا زخمی ہوئے، جبکہ افغان جانب کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
ادھر مشرقی افغانستان کے صوبے ننگرہار کی مقامی حکومت نے اعلان کیا کہ جمعرات کی شام پاکستانی فورسز کی جانب سے صوبے کے رہائشی علاقوں پر گولہ باری کے نتیجے میں دو بچے جاں بحق ہو گئے۔
اختلافات کی وجوہات؛ تحریک طالبان پاکستان سے ڈیورنڈ لائن تک
دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان موجودہ کشیدگی کی جڑیں 2021 میں افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے جمع ہونے والے سکیورٹی اختلافات میں پیوست ہیں۔
پاکستان کو ابتدا میں امید تھی کہ طالبان کے اقتدار میں آنے سے دونوں ملکوں کے درمیان سکیورٹی تعاون بڑھے گا اور سرحد کے دونوں جانب مسلح گروہوں کی سرگرمیوں پر قابو پانے میں مدد ملے گی، لیکن تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کی سرگرمیوں کے باعث دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا ہو گئی۔
اسلام آباد کا الزام ہے کہ طالبان حکومت تحریک طالبان پاکستان کے جنگجوؤں کو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے اندر حملے کرنے کے لیے محفوظ پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہے۔
طالبان حکومت اس الزام کو مسترد کرتی ہے اور اس بات پر زور دیتی ہے کہ پاکستان کے سکیورٹی مسائل سے نمٹنا اس کی اپنی داخلی ذمہ داری ہے۔
دونوں ملکوں کے درمیان تقریباً 2600 کلومیٹر طویل ڈیورنڈ لائن کا تاریخی تنازع بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جو اب تک حل نہیں ہو سکا۔
پاکستان میں مسلح حملوں میں اضافہ
سرحدی کشیدگی کے ساتھ ساتھ پاکستان کو مسلح تشدد میں اضافے کا بھی سامنا ہے۔ خاص طور پر ملک کے شمال مغرب میں صوبہ خیبر پختونخوا اور جنوب مغرب میں صوبہ بلوچستان میں مسلح حملوں کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔
پاکستانی حکام کے مطابق، 2026 کے آغاز سے اب تک 2800 سے زیادہ مسلح حملے ریکارڈ کیے گئے ہیں، جن میں مجموعی طور پر تقریباً 3000 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔
اسلام آباد نے یہ اعداد و شمار کابل سے خطے میں سرگرم مسلح گروہوں کے خلاف کارروائی کے مطالبے کے سلسلے میں پیش کیے ہیں۔
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