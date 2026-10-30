حزب اللہ کی برازیل کے صدر لولا دا سلوا کی انتخابی کامیابی پر مبارکباد، کیوبا کی حمایت کا بھی اعلان

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں برازیل کے صدارتی انتخابات میں لوئیز ایناسیو لولا دا سلوا کی کامیابی اور برازیلی عوام کی جانب سے انہیں دوبارہ منتخب کرنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔
حزب اللہ نے لولا دا سلوا کی کامیابی کو برازیل کے عوام کی جمہوری خواہش اور آزادانہ انتخاب کا مظہر قرار دیا اور عوام کے حقوق، آزادی اور حق خودارادیت کی حمایت میں ان کے مؤقف کو سراہا۔
بیان میں خاص طور پر فلسطینی کاز کی حمایت، امریکی بالادستی کی مخالفت اور فلسطینی عوام کے خلاف صیہونی حکومت کی تباہ کن جنگ کی مذمت کے حوالے سے برازیل کے صدر کے مؤقف کو قابلِ تحسین قرار دیا گیا۔
حزب اللہ نے کہا کہ برازیلی عوام کی جانب سے لولا دا سلوا پر دوبارہ اعتماد کا اظہار اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے قومی اور خودمختار فیصلوں پر قائم ہیں اور بیرونی بالادستی اور دباؤ کو قبول نہیں کرتے۔
حزب اللہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اس فیصلے کا بھی خیرمقدم کیا جس میں کیوبا کے خلاف امریکی محاصرے کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تحریک نے کیوبا کے عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اسے کئی دہائیوں کے محاصرے، دباؤ اور ظلم کے بعد انصاف اور حق کی کامیابی قرار دیا۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ امریکہ کی جانب سے دوسرے ممالک کا محاصرہ کرنے، ان کے داخلی معاملات میں مداخلت اور قوموں کو جھکانے کی کوششیں بین الاقوامی دہشت گردی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے مترادف ہیں۔ یہ اقدامات جمہوریت اور آزادی کے دفاع سے متعلق واشنگٹن کے دعوؤں کو بھی بے نقاب کرتے ہیں۔
حزب اللہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اس طرزِ عمل کا مقابلہ کرے تاکہ بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے باقی ماندہ اصولوں کا تحفظ کیا جاسکے۔
بیان میں ان تمام مؤقف کو بھی سراہا گیا جو بین الاقوامی قوانین کے احترام، جنگ اور جارحیت کی مخالفت اور قوموں کے حقوق اور ان کے جائز مطالبات کی حمایت پر مبنی ہیں۔
حزب اللہ نے ایک بار پھر فلسطینی کاز اور فلسطینی عوام کے حقِ آزادی، حقِ خودارادیت اور قبضے کے خلاف مزاحمت کی حمایت کا اعادہ کیا۔
آخر میں حزب اللہ نے لبنان، برازیل اور کیوبا کے درمیان دوستانہ تعلقات اور تعاون کو مضبوط بنانے کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کا تعاون ان ممالک کے عوام کے مفادات، خودمختاری، آزادی اور انصاف کی اقدار کے فروغ میں مددگار ثابت ہوسکتا ہے۔ اس سے باہمی احترام اور بالادستی کی پالیسیوں کی مخالفت پر مبنی بین الاقوامی تعلقات کے قیام میں بھی مدد ملے گی۔
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