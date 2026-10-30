سعودی عرب کی تنورہ اور آرامکو آئل ریفائنریوں کو نشانہ بنایا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سریع نے بتایا کہ سعودی عرب کے خلاف آج کیے گئے تازہ آپریشن میں رأس تنورہ آئل ریفائنری، بقیق میں آرامکو کمپنی اور رابغ آئل ریفائنری کو مزاحمتی فورسز نے نشانہ بنایا۔
یحییٰ سریع نے مزید کہا کہ مذکورہ آئل ریفائنریوں کو نشانہ بنانا سعودی عرب کے اہداف کے خلاف کیے گئے چھ فوجی آپریشنز کا حصہ تھا۔
ان کے بیان کے مطابق، پہلے آپریشن میں رأس تنورہ آئل ریفائنری کو ایک بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا گیا، جو درستگی کے ساتھ اپنے ہدف پر لگا۔
دوسرے آپریشن میں بقیق میں آرامکو کمپنی کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا گیا، اور یہ حملہ بھی اپنے ہدف تک پہنچنے میں کامیاب رہا۔
یحییٰ سریع نے بتایا کہ تیسرے آپریشن میں ریاض کے شاہ خالد ایئرپورٹ پر میزائلوں کی ایک لہر داغی گئی، جن کے حملے درست اہداف پر لگے۔
انصار اللہ یمن کے فوجی ترجمان کے مطابق، چوتھے آپریشن میں دمام کے شاہ فہد بین الاقوامی ہوائی اڈے کو ایک ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ہوائی اڈے پر فضائی آمدورفت متاثر ہوئی۔
بیان کے مطابق، پانچویں آپریشن میں رابغ کی آئل ریفائنری پر بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا گیا۔
یحییٰ سریع نے چھٹے آپریشن کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ نجران میں سعودی فورسز کے کمانڈ سینٹر اور فوجیوں کے اجتماع کے مقام کو نشانہ بنایا گیا۔ ان کے بقول، اس حملے میں وہاں تعینات فوجیوں، افسران اور اہلکاروں میں ہلاکتیں اور زخمی ہونے کے واقعات پیش آئے۔
انصار اللہ یمن کے فوجی ترجمان نے کہا کہ یہ کارروائیاں یمن اور اس کے عوام کے خلاف سعودی جارحیت اور حالیہ قتلِ عام کے جواب میں کی گئی ہیں۔
بیان کے آخر میں کہا گیا کہ انصار اللہ یمن اور اس کے عوام کے دفاع کا سلسلہ جاری رکھے گی اور سعودی عرب کی سرزمین کی گہرائی میں اپنے فوجی آپریشنز کو وسعت دے گی۔
یحییٰ سریع نے محاصرے کے جواب میں محاصرہ اور کشیدگی کے جواب میں کشیدگی کی پالیسی جاری رکھنے پر بھی زور دیا اور کہا کہ یہ کارروائیاں حملوں کے خاتمے اور محاصرے کے اختتام تک جاری رہیں گی۔
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