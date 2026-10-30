یمن پر سعودی فضائی اور میزائل حملوں کی تعداد 3 ہزار 596 ہو گئی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، سعودی جنگی طیاروں نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں یمن کے صوبوں صعدہ، حجہ، بیضاء، جوف، تعز اور لحج کے غیر فوجی علاقوں پر 116 فضائی اور میزائل حملے کیے۔
یہ حملے خمیس مشیط اور طائف کے فوجی اڈوں سے پرواز کرنے والے ایف 15 اور ٹائفون جنگی طیاروں کے ذریعے کیے گئے، جبکہ نجران سے میزائل حملے بھی کیے گئے۔
ان حملوں کے نتیجے میں بڑی تعداد میں افراد شہید اور زخمی ہوئے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔
ان تازہ حملوں کو شامل کرنے کے بعد یمن کے خلاف سعودی عرب کے فضائی اور میزائل حملوں کی مجموعی تعداد 3 ہزار 596 ہو گئی ہے۔
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