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یمن پر سعودی فضائی اور میزائل حملوں کی تعداد 3 ہزار 596 ہو گئی

30 اکتوبر 2026 - 13:00
News ID: 1884316
یمن پر سعودی فضائی اور میزائل حملوں کی تعداد 3 ہزار 596 ہو گئی

سعودی جنگی طیاروں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یمن کے چھ صوبوں میں 116 فضائی اور میزائل حملے کیے، جن میں شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، سعودی جنگی طیاروں نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں یمن کے صوبوں صعدہ، حجہ، بیضاء، جوف، تعز اور لحج کے غیر فوجی علاقوں پر 116 فضائی اور میزائل حملے کیے۔

یہ حملے خمیس مشیط اور طائف کے فوجی اڈوں سے پرواز کرنے والے ایف 15 اور ٹائفون جنگی طیاروں کے ذریعے کیے گئے، جبکہ نجران سے میزائل حملے بھی کیے گئے۔

ان حملوں کے نتیجے میں بڑی تعداد میں افراد شہید اور زخمی ہوئے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔

ان تازہ حملوں کو شامل کرنے کے بعد یمن کے خلاف سعودی عرب کے فضائی اور میزائل حملوں کی مجموعی تعداد 3 ہزار 596 ہو گئی ہے۔

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