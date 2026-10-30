فرانس کی اسلامی کونسل نے مسجد میں نمازیوں کو قتل کی دھمکیاں دینے کی شدید مذمت کی

اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، فرانسیسی کونسل برائے اسلامی عبادات نے جنوبی فرانس کے علاقے ہیرو کے شہر لودیو کی ایک مسجد میں نمازیوں کو دی جانے والی قتل کی دھمکیوں کی مذمت کی ہے اور فرانسیسی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تمام عبادت گاہوں کی حفاظت یقینی بنائیں۔
کونسل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مسجد کی دیواروں پر تحریری دھمکیاں ملی ہیں، جن میں یہ الفاظ درج تھے: ’’یا تو سوٹ کیس لے کر چلے جاؤ یا تابوت میں جاؤ؛ اسلام کو یہاں سے جانا ہوگا۔‘‘ اس کے علاوہ مسجد کے سامنے ایک مردہ پرندہ بھی رکھا گیا تھا۔ کونسل کے مطابق، یہ اقدامات نمازیوں کو خوف زدہ کرنے اور ان میں دہشت پھیلانے کی کوشش ہیں۔
یہ تحریری دھمکیاں اور مردہ پرندہ منگل کے روز دریافت ہوئے۔ اس کے اگلے دن تقریباً 200 افراد نے مسجد کے سامنے جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی کی مذمت کی۔
فرانس میں مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی اس کونسل نے زور دیا کہ ان اقدامات کو محض اشتعال انگیزی قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ مذہبی وابستگی کی بنیاد پر افراد کو کھلے عام نشانہ بنانے کی کوشش ہیں۔ کونسل نے مسجد کے نمازیوں اور شہر لودیو کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا۔
اس ادارے نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف معاندانہ اقدامات کا بار بار پیش آنا اور ایسے بیانیوں کو معمول بنانا، جو فرانس کے مسلمانوں کو بدنام کرتے اور ان کے خلاف نفرت کو فروغ دیتے ہیں، انتہائی تشویش ناک ماحول پیدا کر رہا ہے۔
فرانسیسی کونسل برائے اسلامی عبادات نے خبردار کیا کہ نفرت انگیز بیانیے کو معمول بنانا اس خطرے کو بڑھاتا ہے کہ یہ نفرت پر مبنی تشدد میں تبدیل ہو جائے۔
کونسل نے مقامی حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ ان دھمکیوں کی سنگینی کو سمجھیں اور ان کے خلاف سخت اقدامات کریں۔ اس کے علاوہ تمام عبادت گاہوں کا تحفظ یقینی بنانے اور ان کارروائیوں میں ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔
ادارے نے اس بات پر زور دیا کہ فرانس کے مسلمان اسی ملک میں رہتے ہیں اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ انہیں امن اور عزت و وقار کے ساتھ اس ملک میں زندگی گزارنے کے حق سے محروم کرے۔
گزشتہ سال نومبر میں بھی وسطی فرانس کے شہر اورلیان کے قریب واقع جارگو مسجد کو ایک دھمکی آمیز خط موصول ہوا تھا، جس میں مسجد کو دوبارہ آگ لگانے کی دھمکی دی گئی تھی۔ اس مسجد کو اس سے قبل فروری 2025 میں آتش زدگی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔
اسی طرح اپریل 2025 میں جنوبی فرانس کی ایک مسجد میں ایک مسلمان شہری پر چاقو سے حملہ کیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد شدید احتجاج اور مذمت سامنے آئی تھی اور فرانس میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی بڑھتی ہوئی لہر پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔
آپ کا تبصرہ