نیتن یاہو نے اسرائیلی وجود پر کاری ضرب لگا دی!

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ 7 اکتوبر کے واقعے نے اسرائیل کے امن ڈھانچے کو شدید دھچکا پہنچایا۔ نیتن یاہو نے اس نقصان کی تلافی کے لئے غزہ میں نسل کشی، لبنان اور شام پر حملے اور ایران سے جنگ جیسی انتہائی کارروائیاں کیں۔ منگل کے انتخابات نے اس کی کامیابی کا معیار بننا تھا، لیکن اس کا اتحاد مطلق اکثریت حاصل نہ کر سکا، اور فیصلہ عرب جماعتوں پر منحصر ہو گیا۔
سوال یہ ہے کہ نیتن یاہو اور ان کے حریفوں میں فرق کیا ہے؟ حریف بھی نسل پرستی، قبضے اور ایران دشمنی میں اس سے کم نہیں ہیں؛ وہ بھی عربوں کے ساتھ اتحاد سے گریز کرتے ہیں، دو ریاستی حل اور فلسطینی ریاست کو مسترد کرتے ہیں؛ بستیوں کی توسیع کو ناقابلِ بحث سمجھتے ہیں اور حماس کی تباہی کو اولین ترجیح قرار دیتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ ایران کے خلاف دشمنی برقرار رکھتے ہوئے نیتن یاہو کے "ایران میں نظام تبدیلی" کے منصوبے کو ناقابلِ عمل اور فرسودہ سمجھتے ہیں۔
نیتن یاہو کو ہٹانے کی اصل وجہ 7 اکتوبر کا ناقابلِ تلافی سیکورٹی نقصان، اس حملے سے پیشگی آگاہی کے بارے میں سوالات، اور گذشتہ تین سالوں میں عالمی رائے عامہ میں اسرائیل کی ساکھ کو پہنچنے والا نقصان ہے۔ حتیٰ کہ امریکہ میں بھی، جہاں ریپبلکن روایتی طور پر اسرائیل کے حامی رہے ہیں، اسرائیل سے فاصلہ بڑھ رہا ہے۔ امریکی وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکن امیدواروں نے اپنی مہمات میں آیپک
(American Israel Public Affairs Committee [AIPAC]) کا نام ظاہر نہ کرنے پر زور دیا جو امریکہ میں اسرائیل کی بدنامی کا سبب ہے۔
نیتن یاہو کی مسلسل کارروائیوں، ایران سے جنگ میں امریکی-اسرائیلی اتحاد کی ناکامی اور اس کے عالمی اقتصادی اثرات نے دنیا بھر میں اسرائیل سے نفرت میں اضافہ کیا اور حکومتوں کی حمایت میں کمی آئی۔ اس صورتحال نے اسرائیلی رجیم کے اندر بھی ایسی تحریکیں پیدا کی ہیں جو نیتن یاہو کے دور کا خاتمہ کرکے اسرائیل کی "نرم طاقت" کے مزید زوال کو روکنا چاہتی ہیں۔
نیتن یاہو کے حریف کی آمد ممکنہ طور پر اسرائیل کی جنگی مشین کو کچھ سست کر سکتی ہے، لیکن اس کا مقصد دنیا بھر میں اسرائیل مخالف جذبات اور کارروائیوں کی رفتار کو کم کرنا ہے، کیونکہ عالمی رائے عامہ میں اسرائیل کا زوال، میدان میں اس کے زوال کا لازمی پیش خیمہ ہے۔
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ترجمہ: ابو فروہ
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