برنی سینڈرز: ٹرمپ امریکی تاریخ کے خطرناک ترین صدر ہیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی ریاست ورمونٹ کے آزاد سینیٹر برنی سینڈرز نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کی تاریخ کا خطرناک ترین صدر قرار دیتے ہوئے انہیں آمرانہ سوچ کا حامل شخص قرار دیا ہے، جو قانون کی حکمرانی پر یقین نہیں رکھتا۔
جمعرات کو جاری ہونے والے اپنے بیان میں سینڈرز نے کہا کہ امریکہ کے وسط مدتی انتخابات میں اصل مقابلہ ایک ایسی ریپبلکن اکثریتی کانگریس کو برقرار رکھنے اور اسے تبدیل کرنے کے درمیان ہے جو ان کے بقول ٹرمپ کے تمام منصوبوں کی بلا چون و چرا حمایت کرتی ہے، یا پھر صدر کو ان کے اقدامات کا جواب دہ بنانے کی کوشش کرنے کے درمیان ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ انتخابات کے نتائج سے یہ طے ہوگا کہ ٹرمپ کی کارکردگی اور پالیسیوں پر اختلافات کے تناظر میں امریکی کانگریس اور حکومت کے درمیان تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ 3 نومبر کو ہونے والے وسط مدتی انتخابات کی تیاری کر رہا ہے۔
آپ کا تبصرہ